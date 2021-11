Jesi, asciugatrice in corto circuito fa sviluppare un incendio

Le fiamme si sono sprigionate da una asciugatrice elettrica, per fortuna non si sono registrati feriti

JESI – L’asciugatrice elettrica va in corto circuito e le scintille prodotte provocano un incendio che si estende a tutto il seminterrato. È successo nel primo pomeriggio di oggi, verso le 14, nella centralissima piazza delle Monnighette di Jesi, cuore della città.

A lanciare l’allarme al numero unico di emergenza 112 sono stati alcuni residenti allarmati dal fumo che usciva dal seminterrato di un’abitazione che si affaccia proprio sulla graziosa piazza teatro degli eventi culturali e musicali estivi.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Jesi sono intervenuti con tre automezzi. Hanno raggiunto il seminterrato dove si erano propagate le fiamme, probabilmente dal corto circuito di una asciugatrice elettrica. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il locale e la zona dell’intervento. Non si registrano per fortuna persone ferite o intossicate. Anche i danni sembrano essere limitati.