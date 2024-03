Artisti da tutta Europa a Jesi per Ratatà Festival

JESI – Ratatà 2024, il festival dedicato al disegno, all’illustrazione, al fumetto e all’editoria indipendente, sbarca a Jesi dal 11 al 14 aprile 2024, con una vibrante esposizione di talento indipendente tra mostre, mercati, musica, eventi e laboratori. Arriveranno, per i giorni del festival, tanti artisti, illustratori editori indipendenti e disegnatori da tutta Italia ed Europa; fortissima la presenza femminile.

Nato nel 2024 a Macerata, Ratatà festival è un evento di riferimento nel settore delle arti visive a livello nazionale. Dopo sei edizioni maceratesi, e gli ultimi anni di assenza causa covid, la manifestazione cambia sede e provincia. L’edizione 2024, curata come sempre dall’Associazione Ratatà, si avvale del patrocinio del Comune di Jesi ed è in collaborazione con Acca Accademia di Comics, Creatività ed Arti visive. Molte le collaborazioni attivate con le realtà locali, con le scuole, le accademie di belle arti, e giovani volontari provenienti da varie regioni; numerose e diffuse le iniziative nei vari quartieri della città.

«Il tema portante dell’edizione 2024 – fanno sapere gli organizzatori – è A-Dialogoi, una ricerca visiva sul limite sottile tra comunicazione e impossibilità di comunicare, fra le ingerenze di un lessico intimo all’interno di un dibattito politico più ampio. Il Festival sarà costruito su questa macro-traccia e i vari appuntamenti si legheranno al tema del dialogo e dello scambio».

Tanti gli eventi in cartellone tra cui una grande mostra a Palazzo Pianetti, Sale Betto Tesei, dal 13 aprile al 23 giugno: in “Ai dialogoi” 6 autori internazionali, attivi in vari campi della produzione artistica contemporanea, sono stati invitati a riflettere sul tema del dialogo. I nomi sono quelli di Johanna Schaible, Anton Kannermeyer, Tanja Boukal, Diego Mallo, Ema Jons, L&W Studio. La mostra resterà aperta fino al 26 giugno.

La Mostra Mercato di editoria indipendente, collettivi artistici, fumettisti e illustratori provenienti da tutta Europa sarà dal 12 al 14 aprile al Mercato delle Erbe.

illustrazione di Diego Mallo Illustrazione di Anton Kannemeyer Illustrazione di Rebecca Valente

Sui muri di Jesi, da mercoledì 11 aprile, “Pensiero Manifesto”, un’azione di affissione pubblica che verrà accolta in circa 20 spazi del centro storico di Jesi, realizzata dal collettivo Pensieromanifesto. Dalle 10 alle 16, al Museo della Stampa di Via Valle, appuntamento con il laboratorio “Pratiche di Dialogo” a cura di Pensiero Manifesto: il collettivo condurrà alla produzione partecipata di manifesti, quali espressione di un dialogo tra due (o più) partecipanti. In serata, musica con il Dj Bermuda e Caveiros.

Giovedì 12 aprile ore 17, presso la Libreria Incontri in via Costa Mezzalancia 1, si apre la personale di Rebecca Valente, illustratrice e fumettista: “I Gibanini e il grande fuoco è il suo secondo libro, di cui vedremo qui i disegni originali, realizzati con guache e chine, di varie dimensioni, coloratissimi, a volte astratti. Sempre alle ore 17, da “Fumetti!? Che Passione” in via Giordano Bruno, la mostra di David Genchi percorre il dietro le quinte della realizzazione di “Mano Sinistra – Necrobriscola” attraverso bozzetti originali, illustrazioni demoniache e materiali di gioco inediti. Alle ore 18, all’Enoteca Rosso Intenso, si apre la mostra “Tratti di vino” dell’illustratrice Francesca Ballarini.

L’appuntamento con l’editoria vede Skinnerboox a Palazzo Santoni in Vicolo Ripanti dalle ore 18, la mostra per il Ratatà è un’occasione per celebrare i 10 anni di attività della casa editrice indipendente con sede a Jesi. In serata, l’evento musicale vede protagonisti Cave argento, Malasomma, Trrmà e Dj DSastro.

Illustrazione di Davide Genchi Illustrazione di L & W studio Illustrazione di Johanna Schaible

Venerdì 12 aprile ore 12 presso Corso Piccolo caffè, Corso Giacomo Matteotti, 41/A, l’inaugurazione di “Abbracciare la pittura animata”, disegni e corti d’animazione di Giada Fuccelli, con proiezione dei corti d’animazione realizzati dal 2018 ad oggi. In mostra alcune tavole originali tratte dai corti, dipinte frame by frame in tecnica tradizionale su carta.

Dalle 16.30 alle 19.30, alla Biblioteca Planettiana Sezione Ragazzi, c’è “Endangered Animals” a cura di Fossick Project, laboratorio di animazione rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni.

Alle ore 18, alla Biblioteca Planettiana, letture, esposizione e performance con “Jole / Circadiana”. Jole è un libro scritto da Silvia Vecchini e edito da Topipittori, un’avventura del crescere, che nel 2023 ha vinto il premio Andersen. Ratatà presenta i disegni originali di Arianna Vairo: schizzi compositivi e prime matite rivelano il percorso delle illustrazioni stampate a 3 livelli di colori offset. Circadiana è un progetto di ricerca tra disegno e spettacolo vivente. Grandi figure abitano l’ambiente, e una piccola pubblicazione autoprodotta, accompagnate da una manciata di parole, raccontano una storia circolare.

Sabato 13 aprile ore 12 nella Sale dell’Eneide di Palazzo Pianetti apre “la mostra “The Ungodz”, una mostra che vuole avviare una riflessione sui linguaggi molteplici del fantastico e sulle meccaniche ludiche del gioco di ruolo contemporaneo, tramite sempre più complesso per la creazione di mondi utopici (o distopici) condivisi, attraverso l’uso del dialogo, della parola e dell’immagine come mezzi evocativi. Aperta fino al 23 giugno, propone i lavori di Plastiboo, Johan Nohr, Aleksandra Czudzak, Alfred Pietroni, Fatgomez + Marco Cesari, Filip Ugrin. L’evento è affiancato da una proposta ludica alla Galleria degli Stucchi: sabato e domenica si gioca dalle 15.30 alle 20 ad “Ungodz: The Impious Journey” un modulo MÖRK BORG basato sull’omonimo racconto di Marco Taddei, ispirato all’Eneide di Virgilio, manomesso ludicamente da Lokendil ed edito da Hollow Press.

Laboratori Ratatà festival Illustrazione di Tanja Boukal Illustrazione di Ema Jons

Alle ore 16.45 a Palazzo dei Convegni si apre “Alma. A occhio nudo”, una selezione di lavori di animazione realizzati negli anni da diversi artisti di ALMA. Il lavoro di autori affermati a livello internazionale si affianca a quello di giovani emergenti, con i nomi di Riccardo Ambrosi, Federico Attardo, Samuele Canestrari, Viola Mancini, Giacomo Giovannini, Ahmed Ben Nessib, Upata/Elisa Turrin. La ricerca di una narrazione in chiave poetica e l’indagine di una intimità profonda accomunano i film presenti in antologia. L’evento è presentato da Nottenera col sostegno del Comune di Serra de’ Conti Assessorato alla Cultura.

In serata, allo Sca TNT di via Gallodoro c’è “Grotta. Graffi rituali contemporanei”, sei artisti della scena urbana contemporanea che lavorano sul segno, sulla sua ripetizione mistica e fisica al contempo, sulla liberazione del gesto e del pensiero attraverso il suo vilupparsi nello spazio, riappropriandosene. A seguire, il concerto del gruppo spagnolo Dame Area, una forma eclettica di musica industriale contemporanea.

Domenica 14 aprile da non perdere, tra i tanti eventi, quello com il Teatro-Poesia di e con Lorenzo Bartolini e la sfida di Poetry Slam a cura di Similitudini 2024. Per la musica, ci saranno i Sex Shop Boyz e Dj Lavalamp.

Ratatà Festival sarà preceduto da una anteprima, sabato 6 aprile, con esposizione delle tavole originali di alcuni albi illustrati di Chiara Ficarelli, alla Biblioteca dei Ragazzi, inaugurazione ore 17,30. Durante l’inaugurazione l’illustratrice spiegherà come sono nati questi mondi, leggerà i libri dove queste immagini incontrano le parole e racconterà curiosità e aneddoti dietro a questi progetti.