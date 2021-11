Jesi, arriva l’albero di Natale: viabilità rivoluzionata

L'abete sarà posizionato in piazza Colocci e richiederà un paio di giorni per l'allestimento. Nel contempo, procedono i lavori della pista su ghiaccio

JESI – Via Cavour, piazza della Repubblica, Arco del Magistrato, via Pergolesi, piazza Colocci. Sono le vie interessate al transito del camion che condurrà l’albero di Natale di fronte palazzo della Signoria. Mercoledì 1 dicembre è previsto il trasporto, con contestuale modifica alla viabilità per consentire alla dittà di procedere all’installazione dell’abete. Serviranno quindi un paio di giorni per addobbarlo, così da poterlo accendere per il prossimo weekend, il primo del mese di dicembre. È la prima volta che si sceglie piazza Colocci, l’obiettivo è chiaro: spostare le attrazioni verso la parte medievale della città. In piazza della Repubblica, infatti, che ormai da qualche mese si è “ripresa” la fontana dei Leoni, saranno operativi i mercatini di Natale.

La vera attrazione, almeno nei piani dell’amministrazione, è la pista di pattinaggio su ghiaccio di piazza Federico II, le cui luminarie ricreano il cielo stellato. Il montaggio è stato avviato sabato pomeriggio e si concluderà attorno a metà settimana. Come per l’albero, il Comune intende renderla fruibile già da venerdì prossimo. Sarà la ditta incaricata a occuparsi di pattini, gazebo, impianto audio, nonché della gestione della struttura con personale qualificato. Costerà circa 8mila euro e resterà operativa fino al 9 gennaio 2022.

I lavori per la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Jesi

In questi giorni, si stanno ultimando le iniziative natalizie, che saranno legate principalmente alla musica e all’intrattenimento per famiglie, e si ragiona nel contempo sull’opportunità della festa di Capodanno e del relativo cenone popolare. La situazione Covid non è delle migliori quindi ciò potrebbe suggerire cautela nell’ideare iniziative che richiamano tante persone in un solo posto. Entro la settimana si prenderà una decisione.

Da venerdì 3 dicembre, nel frattempo, Jesi si tinge di Natale in centro storico.