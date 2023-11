APIRO – Arnold Classic UK e Panatta: firmato accordo triennale di sponsorizzazione. Panatta srl, brand del fitness e body building da 6 decadi che produce macchinari per il vero allenamento fisico, riconosciuta a livello internazionale per l’eccellente biomeccanica articolare e la massima possibilità di personalizzazione delle attrezzature, ha siglato un accordo triennale di sponsorizzazione con Arnold Classic UK e nel 2024 porteranno la loro partnership a nuove vette in Europa.

Arnold Schwarzenegger, noto come “The Governator,” organizza un mosaico di eventi straordinari a suo nome (gli Arnold Classic Festival), sostenuto da legioni di fan e un gruppo selezionato di eccellenze del settore. In primo piano c’è Panatta, un pilastro italiano nell’industria del fitness e del bodybuilding, rinomato per lo spirito innovativo e l’impegno incrollabile a livello mondiale.

L’unione tra Panatta e gli Arnold Classic non è una novità, poiché l’azienda italiana aveva precedentemente dimostrato il suo valore sponsorizzando e partecipando all’edizione inaugurale a Columbus (Ohio) e a diverse edizioni in Spagna.

La storia di Panatta si estende su sei decenni, comprendendo attrezzature all’avanguardia per il bodybuilding, seminari per educare alla cultura fisica, un continuo e generoso supporto alle principali competizioni sportive e ad atleti di tutto il mondo con una passione infinita per il mondo dello sport.

La città di Birmingham è destinata ad ospitare l’edizione britannica del 2024 e Panatta ha firmato un contratto di 3 anni quale Presenting Sponsor per questa competizione Arnold Classic UK.

Nella expo dell’Arnold Sports Festival, Panatta intende ricreare la sua magia con uno stand di 300 metri quadrati e una spaziosa Muscle Gym di 200 metri quadrati. Tutto ciò servirà da punto d’incontro interattivo, invitando atleti, appassionati e potenziali clienti a sperimentare di persona l’eccellenza delle attrezzature sportive italiane. Oltre ad essere educativa, questa esperienza promette anche di essere molto divertente, rendendola assolutamente imperdibile. Inoltre, sarà un’opportunità per incontrarsi con i più grandi di tutti i tempi, compresi celebri Olympians come Ronnie Coleman (8 volte Mr. Olympia) e Phil Heath (7 volte Mr. Olympia) e affascinanti fitness model.

In sintesi, nel 2024, chi è desideroso di vivere l’atmosfera dello stand Panatta all’ Arnold Classic UK, si segni le date dal 15 al 17 marzo 2024. Promette di essere un’opportunità indimenticabile per immergersi nel mondo delle attrezzature sportive di alta qualità e della motivazione per il fitness, magari anche con una sessione di allenamento e un incontro con i campioni Panatta Ambassadors.

Il Regno Unito è il secondo paese europeo in termini di importanza per il mercato del fitness. Un mercato in forte crescita dove Panatta è presente con un’agenzia diretta.

Panatta in breve

Made in Italy, design, esperienza, perfetta biomeccanica articolare, tecnologia e massima qualità, sono nel DNA dell’azienda. Panatta offre la gamma di prodotti più ampia e completa del mercato per tutti i settori, target di età e tipologie d’allenamento. 60 anni di storia. La sede produttiva è ad Apiro (Mc) nelle Marche. Ha più di 90 distributori in tutto il mondo, con 7 agenzie dirette in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Germania e Slovenia. L’azienda ha più di 450 prodotti a catalogo con oltre 2000 combinazioni di colori e finiture. Più di 30mila sono i clienti business.