Arma in lutto, si è spento l’ex brigadiere Morri

I funerali per volontà della famiglia, saranno celebrati in forma strettamente privata. Grande dolore tra gli ex colleghi dell'Arma

MAIOLATI SPONTINI – L’Arma dei Carabinieri in lutto per la scomparsa improvvisa dell’ex brigadiere Fabrizio Morri, 61 anni, conosciutissimo sul territorio per aver prestato servizio al comando Stazione di Castelplanio, come ultima sede prima della pensione. Morri si è spento ieri (domenica 11 dicembre) pomeriggio, nella sua abitazione a Moie di Maiolati Spontini, a causa di una breve malattia contro cui non ha potuto nulla.

Lascia nel dolore la moglie e i figli, oltre ai colleghi e tantissimi amici, sconvolti dalla notizia della tragedia che è rimbalzata sui social destando un’eco vastissima di commozione e incredulità. Morri, già in pensione da qualche anno, aveva prestato servizio per molti anni presso il Comando Legione Carabinieri Marche con sede ad Ancona, come referente per la segreteria del Generale. Gli ultimi anni di servizio prima della quiescenza, li ha trascorsi al comando Stazione di Castelplanio. Un professionista apprezzato per la sua capacità ma anche per la grande umanità, l’allegria che era espressione della sua grande voglia di vivere. Aveva sempre il sorriso e una battuta brillante per tutti. La famiglia si è chiusa in un doloroso silenzio e ha espresso la volontà di porgere al caro Fabrizio un ultimo saluto in forma strettamente privata.