Ariston Group lancia il “Progetto scuola”, coinvolti ISS di Fabriano e Recanati

FABRIANO – Si è tenuto ieri mattina, 13 dicembre, nella sede centrale di Ariston Group a Fabriano, presente anche il fondatore Francesco Merloni, l’evento di presentazione del nuovo “Progetto Scuola” promosso da Ariston in collaborazione con Fondazione Merloni rivolto agli alunni degli istituti tecnici e professionali con lo scopo di formare i tecnici del futuro. «L’iniziativa rappresenta l’impegno sociale di Ariston verso le future generazioni per sensibilizzarle in merito alle tematiche dell’efficientamento energetico, alla progettazione di nuovi prodotti e allo sviluppo tecnologico», commenta Mario Salari Head of Italy di Ariston Group. Ad oggi la richiesta di tecnici specializzati nell’efficienza energetica e nelle energie rinnovabili è in forte aumento, «ma si riscontra una grande difficoltà nel reperimento di tali figure», prosegue Salari.

Il progetto

Il progetto scuola si articola in tre sezioni: L’impresa e l’industria: visita presso i siti produttivi di Fabriano (produzione dei prodotti ad energia rinnovabile quali pompe di calore e solare termico) ed Osimo (produzione delle caldaie a gas e sistemi ibridi a pompa di calore). La formazione: lezioni dedicata agli studenti delle classi 3°- 4°-5°attraverso tre moduli variabili a seconda del piano didattico (Normativa, Funzionamento prodotti/soluzioni e Simulazione). Il lavoro: possibilità di entrare a far parte del mondo Ariston. «Già da diversi anni, presso l’Istituto è stato attivato un corso ad indirizzo Energia. “Con la partecipazione al progetto Ariston, offriamo agli studenti una importante opportunità di crescita professionale, in linea con agli orientamenti del mercato. La necessità di sinergia tra mondo della scuola e quello produttivo è fondamentale per mettere in atto un sistema di orientamento in grado di meglio indirizzare i nostri giovani verso una formazione che sia adeguata alle esigenze del territorio in termini di occupabilità», il commento dei due dirigenti scolastici delle scuole coinvolte Antonella Marcatili IIS Enrico Mattei di Recanati e Manuela Morosin IIS Merloni Miliani di Fabriano.