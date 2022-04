Ariston, Barilla, Clementoni, Fileni e Loccioni. I “big” incontrano l’associazione ImpAct di Jesi

Si chiama “What’s Next” ed è l’evento di orientamento al lavoro organizzato dall’associazione ImpAct, organizzazione di giovani studenti e lavoratori di Jesi e Vallesina molto attiva sul fronte dei progetti culturali per le nuove generazioni. La nuova iniziativa segue l’evento online di orientamento universitario delle scorse settimane, e si pone come fine quello di aiutare, con consigli molto pratici, quanti devono ancora approcciarsi – o hanno avutodifficoltà nel farlo – al complesso mondo del lavoro. E’ pensata principalmente per studenti universitari ma saranno i benvenuti anche gli studenti delle scuole superiori e tutti coloro che vorranno prendervi parte.

L’appuntamento, in programma giovedì 21 e venerdì 22 aprile dalle 15 alle 18, permetterà ai partecipanti di conoscere direttamente alcune delle principali realtà del nostro territorio quali Ariston, Barilla, Clementoni, Fileni e Loccioni.

L’ass. ImpAct con Gaia Baccani (presidente) e Matteo Arcangeli (segretario)

Negli incontri online, i referenti delle aziende daranno informazioni sull’impresa e consigli per entrare in contatto con essa, indicazioni su come costruire un curriculum efficace, consigli per superare i test psicoattitudinali, suggerimenti per un buon colloquio di lavoro, indicazioni sui profili professionali e sulle posizioni lavorative aperte per cui candidarsi all’interno delle aziende. Sarà inoltre possibile confrontarsi direttamente con loro attraverso webcam e microfono, e mandare loro il proprio curriculum.

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet, e prevedono la possibilità di richiedere un attestato di partecipazione. Si parte giovedì 21 aprile dalle ore 15 alle ore 16 con Ariston, rappresentata da Maria Teresa Lanari Talent Acquisition & Employer Branding Specialist. Segue, dalle ore 16 alle ore 17, l’appuntamento con Barilla e Alessia Tassoni, HR Specialist del Plant di Ascoli Piceno. Dalle ore 17 alle ore 18, c’è Clementoni con Emilio Zampetti, Chief Human Resources Officer. Venerdì 22 aprile dalle ore 15 alle ore 16 c’è Fileni con Stefania Monini, Chief Human Resources Officer; segue, dalle ore 16 alle ore 17, l’incontro con il Gruppo Loccioni rappresentato da Francesco De Stefano (Risorse Umane) e Alessandro Palombi (marketing).

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’associazione attraverso i canali social (Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn), dove sono disponibili i link di collegamento.