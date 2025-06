Ariston acquisisce l’80% della storica azienda piemontese Zecchi Riscaldatori Elettrici

Specializzata in resistenze a fascia e resistenze tubolari, Z.R.E. è riconosciuta per l’elevato livello tecnico dei propri prodotti e per una solida presenza in Italia e all’estero. Con questa operazione, Ariston Group consolida la strategia di crescita della Divisione Componenti, Thermowatt

FABRIANO – Ariston Group ha firmato un contratto preliminare per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza (80%) in Z.R.E. – Zecchi Riscaldatori Elettrici, storica azienda con sede a San Gillio (Torino), attiva dal 1962 nella progettazione e produzione di riscaldatori elettrici industriali. Specializzata in resistenze a fascia e resistenze tubolari, Z.R.E. è riconosciuta per l’elevato livello tecnico dei propri prodotti e per una solida presenza in Italia e all’estero. Con questa operazione, Ariston Group consolida la strategia di crescita della Divisione Componenti, Thermowatt. Leader nei componenti elettrici per il riscaldamento dell’acqua e nei termostati, Thermowatt si è espansa negli ultimi anni verso i mercati professionali e industriali. L’acquisizione di Z.R.E. arricchisce l’offerta di soluzioni industriali con una gamma completa di resistenze a fascia per i settori plastica, imballaggio e medicale, e amplia la gamma di resistenze tubolari corazzate, rafforzando un’area di competenza distintiva della Divisione. Z.R.E. ha fatturato circa 7 milioni di euro nel 2024. L’attuale imprenditore di Z.R.E. manterrà una partecipazione del 20% per un periodo di due anni, garantendo continuità gestionale e supportando attivamente il percorso di crescita e integrazione dell’azienda all’interno di Thermowatt. Il closing definitivo è previsto per il mese di giugno.

Le dichiarazioni

«Siamo entusiasti di accogliere i colleghi di Z.R.E. nel nostro Gruppo. Questa operazione conferma il nostro impegno a sviluppare un’offerta sempre più completa e tecnologicamente avanzata di resistenze elettriche per i segmenti industriali e professionali. Dopo l’acquisizione di DDR negli Stati Uniti, annunciata lo scorso febbraio, questa operazione rafforza ulteriormente la crescita di Thermowatt», ha detto Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Group. «Questa operazione è strategica per Thermowatt: ci consente di ampliare il nostro portafoglio tecnologico con competenze specializzate, in particolare nelle resistenze a fascia, e di consolidare il nostro core business sulle resistenze tubolari. In tal modo, aumentiamo la capacità di rispondere alle esigenze dei nostri clienti industriali», ha concluso Marco Conti, EVP della Divisioni Componenti del Gruppo.