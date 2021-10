Apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Monsano, l’unica indoor delle Marche

MONSANO – Con l’inverno alle porte e se vogliamo, il Natale sempre più vicino, il fascino della pista di pattinaggio su ghiaccio conquista un pubblico sempre più ampio. Dopo lo scorso inverno caratterizzato da chiusure e divieti, finalmente la buona notizia è che al Paradise Playcenter di Monsano rientra il pattinaggio su ghiaccio: davvero emozionante e praticabile dai 5 anni in su, per divertirsi con tutta la famiglia. E se in alcune città vengono allestite delle piste temporanee all’aperto, al Paradise si potrà pattinare su ghiaccio al coperto, essendo l’unica pista indoor delle Marche.

Facilmente raggiungibile anche tramite autostrada e superstrada, si propone come una valida alternativa per le serate invernali.

L’inaugurazione domani (venerdì 29 ottobre) con possibilità di pattinare per tutto l’inverno, dal giovedì alla domenica pomeriggio. E in pista si può anche festeggiare il compleanno (fino ai 16 anni), pattinando con gli amici. Ampi spazi e sanificazione garantiscono l’esperienza in piena sicurezza.

Con il biglietto d’ingresso giornaliero è possibile uscire e rientrare. Famiglie e ragazzi possono trascorrere piacevoli serate attraverso le numerose attività del locale, oltre che stuzzicare al bar o mangiare al ristorante. Inoltre, la pista di pattinaggio su ghiaccio del Paradise è sede dei corsi “Parad-Ice Academy”, con istruttore federale e lezioni individuali o di gruppo, anche private.