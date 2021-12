Jesi, apre la pista sul ghiaccio. Ecco con quali motivazioni la petizione dei contrari è stata respinta

JESI – Taglio del nastro per la pista su ghiaccio di piazza Federico II. Maltempo permettendo, l’impianto di pattinaggio installato di fronte al duomo dovrebbe essere fruibile già da stasera. Avrebbe dovuto aprire lo scorso 8 dicembre, ma l’inaugurazione è slittata a causa di alcuni inghippi burocratici e del maltempo che in queste ultime settimane non ha davvero dato tregua.

La giunta Bacci, intanto, rende note le motivazioni che hanno portato a respingere la petizione del circolo Azzaruolo di Legambiente, contrario alla pista. «Il Comune – si legge – ha sempre dimostrato forte attenzione alle tematiche dell’adattamento climatico e della riduzione dei gas serra, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 102 del 24 giugno 2019 con la quale è stato approvato il Piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima”. In base al PAESC sono state programmate puntuali azioni di riduzione delle emissioni di CO2 riguardanti il patrimonio pubblico, la pubblica illuminazione, i settori residenziale, terziario, industria, trasporti, rinnovabili elettriche e raccolta differenziata. L’installazione della pista di pattinaggio su ghiaccio ha scarsa incidenza sull’assetto climatico, in relazione alla limitata durata dell’esercizio, concentrato nel solo periodo delle festività natalizie».

Piazza Colocci

Il costo della pista di ghiaccio ammonta a circa 8.000 euro comprensivo dei lavori di trasporto, installazione, gestione e rimozione della struttura. La pista sarà rettangolare, 30X10/12,5 mt. per una superficie di mtq 300/360. Resterà fino al 9 gennaio 2022, con successivo smontaggio entro il 16 gennaio, e l’azienda dovrà garantire tutto l’occorrente, vale a dire pattini, gazebo, impianto audio, nonché la gestione della struttura con personale qualificato.