Appuntamento alla Casa del Popolo con “Jesi Green: progetti, prospettive, proposte”

JESI – Per far sì che la Casa del Popolo di Jesi torni ad essere un centro di aggregazione, discussione ed elaborazione di idee, esigenza che si fa sentire più forte dopo le chiusure causate dal covid, che hanno messo a dura prova il bisogno primario di socializzazione, il Circolo Gramsci di Jesi propone, due martedì al mese, uno spazio cittadino di approfondimento per trattare temi legati alla città, alla Vallesina, all’attualità, alla politica, ai diritti civili.

Il primo appuntamento è stato martedì 31 gennaio con “Siamo tutti Migranti; le emigrazioni jesine e marchigiane del ‘900”.

Il prossimo appuntamento è martedì 28 febbraio presso la Casa del Popolo di Via XXIV Maggio 46, con “Jesi Green: progetti, prospettive, proposte“; interverranno Alessandro Tesei, assessore Ambiente e Turismo-Comune di Jesi, David Belfiori di WWF Jesi, Francesca Paolini di Legambiente. Moderatore: Giovanni Filosa.

Il cambiamento climatico, le nuove sensibilità per la qualità e la salvaguardia dell’ambiente, l’attenzione alla scarsità delle risorse naturali e i cambiamenti socio-economico-strutturali attesi dall’arrivo di Amazon impongono una riflessione su cosa vogliono e possono fare amministrazione e cittadini per un futuro verde e ambientalmente positivo della città di Jesi; è necessario un dialogo continuo tra pianificatori, normatori, associazioni e privati consapevoli per individuare una visione condivisibile e condivisa.

I prossimi appuntamenti su: http//ilmartediallacasadelpopolo.com e sulla pagina Facebook CDPJesi.