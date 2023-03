Jesi, anziana trovata morta in casa: il sospetto di una fuga di gas. Disposta l’autopsia

JESI – Allarme ieri 22 marzo nel tardo pomeriggio, verso le 19, in viale della Vittoria dove un uomo, facendo visita alla anziana madre che abita da sola, l’ha trovata priva di vita. In casa, un leggero odore di fumo. L’uomo ha lanciato l’allarme al 112 ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Jesi con l’automedica e l’ambulanza della Croce verde.

La porta è stata aperta dal figlio, che aveva una copia delle chiavi e si recava quotidianamente dall’anziana madre, 90enne. Sono anche intervenuti i Vigili del fuoco per un sopralluogo, da cui hanno constatato solo una lieve presenza di gas dovuta a una stufetta elettrica accesa dalla signora per riscaldarsi. Morte naturale o intossicazione da monossido di carbonio? Sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi per far luce sulla tragedia.

Il Pm ha ordinato il sequestro della salma, che è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Carlo Urbani. Con ogni probabilità lunedì 27 marzo sarà sottoposta ad autopsia per chiarire le cause del decesso.