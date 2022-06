Anziana picchiata a sangue in via Montelatiere: l’aggressore è uno studente

JESI – L’aggressore delle due donne in via Montelatiere è stato identificato. È uno studente di 18 anni, straniero. Lo hanno fermato i carabinieri di Jesi nella tarda serata di sabato (4 giugno). Ora si trova in stato di fermo di indiziato di delitto, la sua posizione è al vaglio del Pm della Procura di Ancona che entro 24 ore dovrebbe sciogliere la riserva sul provvedimento da adottare.

Con ogni probabilità gli verranno contestate le lesioni volontarie gravissime: l’anziana 90enne che ha aggredito con calci e pugni ha una prognosi di 60 giorni salvo complicazioni. Le sue condizioni sono gravissime. Dieci giorni invece per la figlia, 60enne, che nel soccorrere la madre è stata a sua volta aggredita e picchiata.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica di quel sabato di paura, sembra che il ragazzo abbia abusato di alcol al pranzo per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Alcol o forse altre sostanze, ma lo chiariranno gli esami tossicologici. Si era recato in via Montelatiere a fare jogging poi il black-out e l’aggressione a madre e figlia con una raffica di calci e pugni violentissimi. «Credevo che l’avesse uccisa – ha detto la figlia – quando l’ho vista in quelle condizioni ho temuto che fosse morta e quando mi è saltato addosso ho pensato che era finita e che mi avrebbe fatto la stessa cosa».

Scene drammatiche, che le due donne non riusciranno a cancellare. E una paura che oggi serpeggia ancora in tutta la zona, notoriamente molto tranquilla essendo residenziale e per lo più abitata da anziani e famiglie con bambini.

