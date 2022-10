Anpi Jesi, Rosalba Cesini è la nuova presidentessa

JESI – Sabato 1 ottobre 2022 nella sede di via Tessitori si è riunita l’assemblea degli iscritti e simpatizzanti della Sezione ANPI di Jesi, per procedere al rinnovo degli organismi dirigenti e per organizzare l’attività per i prossimi mesi.

L’assemblea è stata un’occasione di confronto e approfondimento sulla situazione politica attuale sia locale che nazionale. Ha portato il suo saluto il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che ha ricordato l’istituzione dell’assessorato alla memoria storica e di una delega specifica per la pace.

Fortissima è la preoccupazione per la tenuta economica e sociale del Paese con la perdita di sempre più posti di lavoro, i vertiginosi aumenti dei prezzi, il perdurare della guerra in Ucraina con lo scontro tra Usa e Russia che sta travolgendo l’Europa.

Al termine dell’Assemblea in cui sono stati votati il bilancio consuntivo e preventivo, il rinnovo dei componenti del Direttivo, si è riunito immediatamente il nuovo Comitato Direttivo che all’unanimità ha eletto presidentessa della Sezione Rosalba Cesini e tesoriere Giovanni Molinari.

Tra le priorità delle prossime attività rimane la collaborazione con le scuole e con il Comune di Jesi, l’impegno a organizzare eventi con le altre associazioni mettendo al centro degli eventi i giovani e l’impegno per la pace e l’antifascismo.

L’assemblea è terminata con un brindisi per festeggiare il nuovo Direttivo e i nuovi organismi dirigenti.

Jesi 4 ottobre 2022

DIRETTIVO

1 BACCANI MARCO

2 BALESTRA ANTONIO

3 BARTOLUCCI FILIPPO

4 CAMERUCCI ANNARITA

5 CANTARINI GABRIELLA

6 CESINI ROSALBA

7 CIARMATORI MICHELA

8 DELLA FAZIA FLORIANA

9 FABRIZI MAURO

10 FANCELLO DANIELE

11 LICANDRO ROSARIO

12 LUCARINI PIERGIORGIO

13 MAZZARINI ANDREA

14 MAZZARINI MASSIMO

15 MOLINARI GIOVANNI

16 MONTANARI LUCA

17 MOSCA GIACOMO

18 ORTOLANI MARINA

19 SANTONI LAURA

20 TANZI LUISA

21 TONINI CARDINALI FABRIZIO

22 VERDOLINI LORENZO

REVISORI DEI CONTI

1 COTICA FLAVIO

2 MISCHIATTI LUIGINA

3 SANTONI RAFFAELLA

PRESIDENZA ONORARIA

1 BAIONI IVO

2 FIORDELMONDO MASSIMO

3 LASCA LEONARDO