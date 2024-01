Un anno di accessi gratuiti e illimitati nei musei: ecco la Jesi Cultura Card

JESI – Sarà una “carta fedeltà” e garantirà un anno di accessi gratuiti illimitati ai musei di Jesi. È la Jesi Cultura Card, strumento che l’amministrazione intende varare come «nuovo strumento di accesso al patrimonio culturale». «L’Amministrazione – spiega Piazza Indipendenza – desidera ampliare conoscenza e fruizione del patrimonio museale cittadino da parte dei residenti nonché favorire il turismo di prossimità».

Il museo Federico II Stupor Mundi Palazzo Pianetti, la Galleria degli Stucchi La lavorazione de “L’uomo col globo in mano”

Coinvolti i Musei Civici che ricomprendono, a Palazzo Pianetti, Archeologico, Pinacoteca Civica e Galleria di Arte contemporanea; la Casa museo Colocci-Vespucci; il Museo della Stampa; le Sale Fondi Antichi della Biblioteca Planettiana di Palazzo della Signoria; il Centro di Interpretazione del Paesaggio; il Museo Federico II Stupor Mundi; le Sale Pergolesiane e Spontiniane del Teatro Pergolesi; l’Ime – Istituto Marchigiano di Enogastronomia. Al Museo Diocesano, già a ingresso libero, la card offrirà visite guidate gratuite in esclusiva per i possessori in occasione di eventi e progetti. Visite guidate gratuite o a prezzo ridotto, omaggi di pubblicazioni, laboratori gratis o scontati, scontri a teatro sono in generale altre agevolazioni previste con la card.

La carta ordinaria per chi ha dai 26 ai 64 anni costerà 30 euro. Previste speciali card “young” per giovani e studenti dai 6 ai 25 anni al costo di 20 euro. Costeranno 25 euro le card “senior” per gli over 65 e “special” per docenti, giornalisti e guide turistiche. La formula “double” riserva due card al costo di 55 euro per coppie o amici, quella “family” quattro carte valide per due adulti e due giovani fino ai 24 anni per 75 euro. Gli accessi saranno consentiti nei giorni e orari di apertura

La card, nominale, potrà essere acquistata nelle biglietterie di Palazzo Pianetti e del Museo Federico II e sarà la start up Rnb4Culture gestore di quest’ultimo che si occuperà della parte amministrativa e contabile.