Andreea Rabciuc: trovati i resti di una sciarpa nel casolare dell’orrore

CASTELPLANIO – Nel corso dei sopralluoghi dei Carabinieri del SIS nel casolare dell’orrore sulla Montecarottese dove sabato sono stati rinvenuti resti ossei presumibilmente appartenenti ad Andreea Rabciuc, gli investigatori hanno sequestrato anche resti di una sciarpa. In un primo momento era serpeggiata l’ipotesi che si trattasse di una corda, ma col passare delle ore è arrivata la smentita.

La sciarpa, sembra appartenente alla stessa Andreea, è stata rinvenuta in pessime condizioni dagli investigatori, dove sono state ritrovate le ossa e gli indumenti (il giubbino e le scarpe). Non solo nello stesso locale, ma anche in prossimità dello scheletro. E questo aprirebbe uno scenario investigativo nuovo, con l’ipotesi di un possibile suicidio della ragazza. Che poi sia stato inscenato o reale, che sia solo una delle tante ipotesi da scandagliare o una terribile verità, dovranno accertarlo gli investigatori con l’esito dell’autopsia e le relazioni dei periti della Procura, ma anche con le analisi dei luoghi ancora in corso.

Domani alle 9 al Nucleo Investigativo del comando provinciale di Ancona si terrà un accertamento irripetibile sui reperti sequestrati dai Carabinieri nel casolare dell’orrore (indumenti, la sciarpa, etc.) che saranno passati al luminol e sottoposti ad esami di laboratorio dagli esperti scientifici del Sis. L’accertamento è stato notificato dai Carabinieri alle parti, che potranno assistere con i loro periti.

Un altro accertamento tecnico è in programma per il 2 febbraio: si tratta dell’esame sul telefono cellulare in uso a Simone Gresti in questi ultimi mesi, sequestratogli lunedì mattina quando i carabinieri si sono recati nella sua abitazione a Moie di Maiolati Spontini.

Tanti riscontri, medico legali e tecnico-scientifici per cercare di capire cosa è successo in quel casolare e soprattutto come è morta Andreea.