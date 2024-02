Andreea Rabciuc: nuovo sopralluogo nel casolare di via Monte Adamo

Eseguito per verificare lo stato dei luoghi. Presenti anche i volontari della protezione civile che a marzo 2022 entrarono nel casolare

CASTELPLANIO- Nuovo sopralluogo questa mattina al casolare abbandonato di via Monte Adamo dove lo scorso 20 gennaio sono state ritrovate le ossa di Andreea Rabciuc, la 27enne di origini romene scomparsa il 12 marzo 2022 da quella zona. Il pm Irene Bilotta insieme al comandante della Compagnia Carabinieri di Jesi Maggiore Elpidio Balsamo e il perito Luca Russo si sono recati al casolare per una verifica dello stato dei luoghi. Erano presenti anche i volontari della protezione civile che quattro giorni dopo la scomparsa della ragazza entrarono nel casolare e dichiararono di non aver notato nulla.

Un mistero da sciogliere se, come sembra dal risultato dell’autopsia, i poveri resti siano sempre rimasti in quella stanza dove sono stati rinvenuti. Da capire anche se lo YouTuber che aveva postato i filmati dell’interno del casolare a inizio aprile 2022 abbia fatto ingresso nella stanza divenuta per 22 mesi la tomba della povera Andreea o si sia limitato a una ripresa approssimativa del casolare senza ispezionare l’interno. La Procura sta indagando anche su questi aspetti.