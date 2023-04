Andreea, prorogate le indagini. Oggi l’affidamento dell’incarico al perito per l’analisi biologica delle tracce

Questa mattina al tribunale di Ancona l'udienza per l'affidamento dell'incarico al perito che dovrà scandagliare le tracce ematiche sugli indumenti di Gresti

MONTECAROTTO – Novità sul fronte delle indagini relative alla scomparsa di Andreea Rabciuc, la ragazza di 28 anni di origini rumene di cui si sono perse le tracce dal 12 marzo 2022. La giovane, campionessa di tiro a segno, aveva partecipato a una festa in una roulotte sulla Montecarottese insieme a Simone Gresti, suo fidanzato dell’epoca e al momento unico indagato per sequestro di persona e spaccio; a Francesco il proprietario della roulotte e Aurora, una loro amica sentita dal Pm appena una settimana fa come persona informata dei fatti.

Ora la Procura sta stringendo il cerchio e procede verso una direzione ben precisa. Lunedì il Gip ha stabilito la seconda proroga delle indagini preliminari fino a ottobre. Questa mattina al Tribunale di Ancona è stato conferito l’incarico a un perito della Procura di eseguire degli accertamenti irripetibili su tracce di natura biologica rinvenuti su degli indumenti sequestrati dai carabinieri a Simone Gresti durante la perquisizione nella sua abitazione. La difesa di Gresti – rappresentata dall’avvocato Emanuele Giuliani con un pool difensivo di esperti e consulenti – nominerà a sua volta un perito di parte per partecipare all’esame che dovrebbe svolgersi entro la fine del mese.

Continuano anche i sopralluoghi nei luoghi attorno al casolare e alla roulotte sulla Montecarottese dove potrebbero esserci tracce di Andreea. Nei prossimi giorni il Pm Bilotta, titolare del fascicolo sulla scomparsa di Andreea, tornerà insieme ai carabinieri, all’Associazione nazionale vigili del fuoco volontari e al cane molecolare Bayla per dare seguito alle indagini.