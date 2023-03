Andreea: la mamma scrive una lettera a Francesco e Aurora, «parlate, dite la verità»

MAIOLATI SPONTINI – Si riaccendono i riflettori televisivi sul caso della scomparsa di Andreea Rabciuc, la ragazza di 28 anni di origini romene, campionessa di tiro a segno, sparita dal 12 marzo 2022 dopo una festa in una roulotte davanti a un casolare sulla Montecarottese. A un anno dalla scomparsa della giovane, la madre aveva postato un disperato appello sui social affinché chiunque sapesse si svuotasse la coscienza e l’aiutasse a ritrovare l’amata figlia. Ieri sera, alla trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?” la mamma Georgeta Cruceanu ha inviato una lettera rivolta a Francesco, il proprietario della roulotte dove si è svolta la festa, e Aurora, l’amica che era presente quella sera insieme a Francesco e Simone Gresti, il fidanzato di Andreea e ora indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti.

«Non vedo mia figlia da un anno – si legge nella lettera scritta a mano dalla madre, mandata in onda durante la trasmissione di Federica Sciarelli – e non so dove sia e cosa gli sia successo. Nessuno degli individui che erano con lei, penso che dica tutta la verità. Perché è scomparsa? Rivolgo un appello ad Aurora e Francesco: parlate, dite la verità… se qualcun altro è a conoscenza di cosa sia successo parli! Mi faccia riavere mia figlia». La lettera ha anche parole per Simone.

La lettera che Georgeta Cruceanu ha inviato alla redazione di “Chi l’ha visto?” rivolta a Francesco e Aurora

«A Simone Gresti invece dico che ha responsabilità quantomeno morali, le ha sequestrato il telefono, si è reso irreperibile per due giorni e poi? Farò di tutto per far riemergere la verità, mi hanno tolto la mia unica e amata figlia: per favore aiutate una mamma disperata». Nel corso della trasmissione si sono rilette tutte le pagine di questa dolorosa storia, riascoltando le voci di chi c’era. Le indagini, coordinate dalla procuratrice Irene Bilotta, stanno andando avanti.