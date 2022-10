Andreea, il giallo della scomparsa e della canzone postata dall’amica Aurora

MONTECAROTTO – Andreea Rabciuc, la ragazza di 27 anni di origini rumene scomparsa da un casolare sulla Montecarottese il 12 marzo scorso, non si trova. Gli inquirenti continuano a indagare e a cercarla, ma intanto spunta – nel corso della trasmissione Rai “Chi l’ha visto?” di mercoledì (12 ottobre) – un dettaglio inquietante, che forse dettaglio potrebbe non essere.

L’amica Aurora, che si trovava insieme ad Andreea, al fidanzato Simone Gresti (unico indagato per sequestro di persona) e al proprietario del casolare Francesco, quella sera al casolare avrebbe postato sui social una canzone della band Primus, “Jilly’s on smack”, proprio due giorni dopo la scomparsa della 27enne. Quella canzone, caricata il 14 marzo e poi rimossa, parla nel testo, di una ragazza che prima telefonava sempre alla madre, poi ha incontrato un amante drogato, si è sballata e sta al Settimo Cielo, che in gergo, come spiegato dalla conduttrice Rai Federica Sciarelli, indicherebbe lo stato di chi si fa di eroina. “Ora Jilly è al settimo cielo e non tornerà più”, recita la canzone che adesso appare sinistra viste le analogie con la storia di Andreea. «Questo post fa impressione – dice ancora la conduttrice in studio, sollevando un disagio avvertito anche dagli spettatori e da chiunque abbia avuto la sensazione che quella canzone, postata proprio dopo la scomparsa, stesse raccontando la storia di Andreea – perché parla di una ragazza andata in overdose e che non c’è più. Una ragazza che ha preso un amante drogato. Non è detto che sia Simone Gresti, perché in questa storia non c’è solo lui, ma anche altri uomini che giravano attorno ad Andreea e probabilmente di cui la Procura sta cercando di capire il ruolo».



Intanto Andreea non si trova e la disperazione di mamma Georgeta aumenta.

LEGGI ANCHE: Scomparsa di Andreea, parla la mamma