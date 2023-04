Andreea, si cerca il cadavere? A “Chi l’ha visto?” parla l’ex Daniele

MAIOLATI SPONTINI – Il sopralluogo di ieri mattina 5 aprile nelle campagne attorno alla Boccolina, tra Moie e Maiolati Spontini con forze dell’ordine, volontari e unità cinofile, e persino il Pm Irene Bilotta sul posto, non lascia presagire qualcosa di buono. Sono stati ispezionati due terreni in uso al padre di Simone Gresti (ultimo compagno di Andreea, al momento unico indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti) e un casolare di campagna, un rudere nei pressi di un bosco a 150metri dalla casa di Daniele, l’ex fidanzato della ragazza. E’ proprio lui a spiegare ai microfoni di “Chi l’ha visto?” come mai Andreea conoscesse quel casolare sperduto in mezzo alla campagna.

«C’eravamo andati il venerdì prima della scomparsa – ha detto Daniele in tv – Andreea mi aveva chiesto di portarcela perché le avevo detto che lì era custodita l’urna con le ceneri di mio padre. Abbiamo chiacchierato del più e del meno, si era fatta un lungo pianto davanti all’urna e aveva detto di voler tornare a essere se stessa…». Daniele avrebbe sottolineato ai giornalisti di Rai3 quanto precedentemente dichiarato sulle intenzioni della ragazza di cui si era sempre detto ancora innamorato:

«Andreea voleva che dopo la festa nella roulotte la andassi a prendere e la portassi o da me o dalla madre, per stare tranquilla quell’ultimo mese e poi andarsene per cambiare vita, senza far sapere a determinate persone dove sarebbe andata – ha raccontato Daniele – così le mandai dei messaggi dicendole di preparare lo zaino che sarei andato a prenderla, ma lei in un messaggio vocale mi disse che sarebbe rimasta lì con Simone quella sera e ci saremmo visti il giorno dopo». Il giorno dopo invece Andreea scompare. Simone, Aurora e Francesco continuano a sostenere che si è incamminata da sola lungo la Montecarottese in direzione Jesi. Ma nessuno la vede.

La diretta di ieri sera



Sparita nel nulla. Ieri i cani molecolari e i volontari hanno ispezionato due terreni dove insistono anche due pozzi ardesiani: sono stati aperti e le acque analizzate. Ricerche senza sosta. «Sono atti dovuti – dice poi l’avvocato difensore di Gresti, Emanuele Giuliani – vanno fatti per cercare la verità. La famiglia di Simone, contattata in mattinata, si è messa a disposizione dimostrando massima collaborazione e permettendo ai Carabinieri di andare sulle proprietà e fare tutte le ricerche necessarie. C’è sempre l’attesa per una indagine che va avanti da oltre un anno, sebbene Simone sia abbastanza tranquillo e si dica estraneo a ogni accusa». Per ora Simone resta l’unico indagato. Da quanto emerso in trasmissione, gli inquirenti starebbero cercando il cadavere di Andreea. Ma sono ipotesi, nessun elemento al momento sembra confermarlo. Ed è su questa assenza di riscontri che vive la speranza della madre Georgeta di riabbracciare sua figlia viva.