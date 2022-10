Writer arrestati in India, apprensione per due marchigiani di Monte San Vito e Grottammare

ANCONA – C’è apprensione nelle Marche per la notizia dell’arresto in India di due giovani writer, accusati di aver disegnato graffiti su due carrozze della metropolitana. Si tratta, secondo quanto diffuso dall’Ansa, del 29enne Sacha Baldo di Monte San Vito (Ancona) e del 27enne Paolo Capecci di Grottammare (Ascoli Piceno).

Insieme ai due giovani marchigiani ci sarebbero anche due abruzzesi, Gianluca Cudini di Tortoreto e Daniele Stranieri di Spoltore. I writers sarebbero stati arrestati nella città indiana di Ahmedabad dopo che, nella notte di sabato scorso 1 ottobre, avevano disegnato graffiti su due carrozze della metropolitana del capitale del Gujarat, poche ore prima dell’inaugurazione alla quale era attesa la partecipazione del premier indiano Narendra Modi.

L’accusa per i quattro sarebbe danneggiamento di pubblica proprietà e di essersi introdotti in aree vietate al pubblico. Un danno che, stando a quanto filtra, sarebbe stimato in 50mila rupie, ovvero circa 600 euro.

Familiari e istituzioni sono in queste ore in stretto contatto con il Ministero degli Esteri e l’ambasciata italiana in India per seguire lo sviluppo della vicenda.