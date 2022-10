Writer arrestati in India, il sindaco di Monte San Vito: «Famiglia in contatto costante con Ambasciata. C’è processo»

La famiglia di Sacha Baldo è in stretto contatto con l'Ambasciata italiana che ha comunicato alla mamma del giovane che il figlio è trattato bene. Il processo è in corso

ANCONA – «La famiglia di Sacha Baldo è preoccupata ma rinfrancata dal costante contatto con l’Ambasciata Italiana che ha subito preso in carico la questione». Lo dice il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo, dopo aver «parlato con la mamma» del giovane 29enne arrestato ad Ahmedabad, in India, per avere disegnato graffiti su due carrozze della metropolitana.

Oltre al giovane, residente a Monte San Vito, ma domiciliato fuori comune, è stato arrestato anche un altro marchigiano, Paolo Capecci di 27 anni, insieme a due giovani abruzzesi. «La famiglia – spiega il primo cittadino – è stata notiziata ieri dell’accaduto dall’Ambasciata Italiana con cui è in stretto contatto. È in corso un processo di cui non si conosce ancora l’esito».

«L’Ambasciata italiana ha fornito ampie rassicurazioni alla famiglia» aggiunge Cillo, sul fatto che «i ragazzi sono trattati benissimo».