Ancona, gli studenti del Galiei di Jesi premiati a Palazzo delle Marche

ANCONA – La Presidenza del Consiglio regionale ha premiato gli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “G.Galilei” di Jesi per i risultati raggiunti in ambito scientifico. L’iniziativa si è svolta a Palazzo delle Marche. Presenti alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al concorso nazionale Miur “I Giovani e le Scienze”, il dirigente scolastico Luigi Frati, i professori Ione Baldoni, Edgardo Catalani, Milva Antonelli e Massimiliano Loroni. Nel complimentarsi con loro il Presidente dell’Assemblea legislativa, Dino Latini, ha evidenziato quanto sia «importante premiare la meritocrazia, anche attraverso borse di studio e fondi specifici agli istituti scolastici, che consentano di aiutare i ragazzi meritevoli durante l’intero percorso scolastico».

Il Presidente ha inoltre ribadito l’impegno a sostenere, nelle modalità che si riterranno più opportune, le scuole marchigiane e gli studenti «che diventano esempi significativi per tutti i giovani».

Al termine dell’incontro, Latini ha consegnato ai ragazzi l’attestato di partecipazione all’Esa (Expo science Asia). Si tratta del principale evento scientifico degli Emirati, che si è svolto a Dubai dal 20 al 26 febbraio, e dove gli studenti dell’Istituto superiore jesino hanno presentato quattro progetti realizzati nei settori ambientale e chimico nell’ambito di “I Giovani e le Scienze”. Il prossimo appuntamento per i ricercatori scientifici dell’Iis Galilei sarà a Milano con la fase nazionale del concorso, che si svolgerà presso la Fast (Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche) dal 9 all’11 aprile 2022.

La premiazione dei ragazzi del Galilei in Regione

Nemmeno il covid, del resto, ha frenato i progetti del Galilei. «Questa è una scuola prestigiosa contraddistinta da numeri importanti – riferisce Frati -. 150 tra personale docente e non, circa 800 alunni provenienti da un bacino di utenza molto ampio, laboratori scientifici all’avanguardia nazionale e internazionale. Oggi l’IIS “Galilei” con gli indirizzi Biotecnologie Ambientali, Sanitarie, Sanitarie e della Nutrizione (curvatura unica in Italia) e Liceo delle Scienze Umane con Economico Sociale (il più grande della Regione Marche) è pronto a rispondere alle nuove esigenze degli studenti, delle famiglie, della società. Nonostante il perdurare dello stato di emergenza causato dal Covid-19, l’I.I.S. “G. Galilei” di Jesi ha ottenuto: il riconoscimento di Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo in Italia (Progetto EPAS), l’accordo con un Liceo coreano (Progetto K.I.S.S.) e l’accordo con un Liceo americano di Boston. Inoltre, l nostro progetto “A BOT Safer..un BOTto più sicuro” è risultato vincitore all’interno della categoria “Promozione della sicurezza del web e il contrasto ai fenomeni del bullismo” nell’ambito del Premio sull’Innovazione Digitale Anitec-Assinform. La cerimonia di premiazione si è svolta 23 novembre nel contesto dell’evento annuale Anitec-Assinform “Digitale per Crescere”, a Roma.».