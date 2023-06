Proroga per l’allerta meteo sulle Marche ma il maltempo ha le ore contate: arriva l’anticiclone africano

I temporali colpiranno in maniera diffusa le Marche tra la notte di oggi e la mattinata di domani. La buona notizia è che è in arrivo l'anticiclone africano che porterà finalmente la stabilità

ANCONA – Prorogata anche per la giornata di domani – 15 giugno – l’allerta meteo per temporali sulle Marche. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla valido fino alle 24 di domani. Anche oggi è in corso una allerta meteo per temporali con avviso di criticità idrogeologica. Il maltempo però avrà le ore contate perché è in arrivo l’anticiclone africano.

«Il grosso dei fenomeni si concentrerà nella prima parte della giornata di domani – spiega il meteorologo della Protezione civile Francesco Boccanera – dal pomeriggio i fenomeni saranno residui».

I temporali colpiranno in maniera diffusa le Marche tra la notte di oggi e la mattinata di domani. La buona notizia è che è in arrivo l’anticiclone Africano che porterà finalmente la stabilità. «Da giovedì pomeriggio sono previste schiarite» spiega il meteorologo, precisando che da venerdì l’anticiclone Africano farà crescere gradualmente le temperature.

Una crescita graduale quella della colonnina di mercurio per via dei flussi dai quadranti settentrionali. «Il week end sarà stabile e soleggiato – conclude il meteorologo – con qualche nube pomeridiana in montagna, senza precipitazioni».