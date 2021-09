Monte San Vito, giovane scompare: ricerche in corso nell’Anconetano

Il ragazzo, un 30enne, sarebbe scomparso nel tardo pomeriggio di ieri e da allora non avrebbe più dato notizie di sé. Ricerche concentrate in zona Torrette, dove sarebbero giunte segnalazioni

ANCONA – L’Anconetano è passato al setaccio in queste ore da Carabinieri e vigili del fuoco, alla ricerca di un giovane che sarebbe scomparso da Monte San Vito, nello jesino, nel tardo pomeriggio di ieri – 15 settembre.

Da quanto si apprende si tratterebbe di un 30enne che non ha più fatto ritorno a casa e non ha dato più notizie di sé. I contorni della vicenda però non sono ancora chiari, ma intanto proseguono le ricerche che si stanno concentrando, con una task force di uomini, soprattutto nei pressi del capoluogo, nella zona di Torrette, dove sarebbero giunte alcune segnalazioni che testimonierebbero un passaggio del giovane in zona.

Al momento l’uomo non è ancora stato rintracciato.

