Caterpillar, Acquaroli: «Rischia di creare dramma sociale ed economico. Subito sul tavolo del governo»

Vertice in Regione tra Giunta, capigruppo e sindacati, a margine del Consiglio regionale, per fare il punto sul caso Caterpillar, la multinazionale che ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Jesi

ANCONA – «La vicenda Caterpillar è sconcertante e inaccettabile». Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, parlando con i giornalisti al termine dell’incontro odierno in Regione, tra Giunta, capigruppo e sindacati, dopo che l’azienda ha annunciato l’intenzione di chiudere il sito produttivo con sede a Jesi entro marzo. Un fulmine a ciel sereno per i 260 dipendenti e le loro famiglie.

Secondo il governatore «è un precedente che rischia di creare un dramma dal punto di vista sociale ed economico per il nostro territorio e credo che debba essere subito portato sul tavolo del governo nazionale e delle istituzioni parlamentari. In quei tavoli e in quel contesto bisogna arginare una azione unilaterale fatta da una multinazionale che dopo 94 anni in 2 minuti vuole chiudere la storia di un territorio senza alcun preavviso e senza una ragione riconducibile alla competitività se non quella di ottenere maggior profitto dal lavoro della loro azienda. Un precedente molto “inquietante”».

Al tavolo le rappresentanze sindacali hanno chiesto un intervento diretto alla Regione e una intermediazione al Mise. Il governatore ha assicurato l’impegno dell’ente spiegando «ci sarà la ricerca del contatto con i responsabili dell’azienda locale e dall’altra parte il presidente del Consiglio Dino Latini invierà una lettera a nome di tutti i gruppi al presidente della Camera e del Senato, mentre io ho già pronta una lettera per il presidente del Consiglio e il Ministro».

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, aggiunge: «È assolutamente intollerabile l’atteggiamento delle multinazionali presenti anche nelle Marche che prima prendono professionalità e non solo, dal territorio e, poi, decidono di delocalizzare dalla sera alla mattina. Occorre che il Governo agisca in tempi rapidi e non certamente solo sulla comunicazione dei licenziamenti meno impattante che le multinazionali dovrebbero assumere: la raccomandata piuttosto che il messaggio su WhatsApp».

Secondo Ciccioli «occorre pensare ad una nuova proposta: lo stato deve rifondare una nuova IRI, che per legge acquisisca gli stabilimenti delocalizzati e riassuma i tecnici, impiegati e lavoratori, con emissione di azioni speciali uninominali alle maestranze per responsabilizzarle e farle partecipare al capitale e coinvolgerle nel progetto industriale. Quindi, il ritorno sul mercato. Trattandosi di aree di crisi sono consentiti dalle leggi europee interventi di capitalizzazione delle società, ovviamente andranno implementati».

L’auspicio del capogruppo di Fratelli d’Italia è anche che «su questo tema» ci sia «una forte presa di posizione da parte della conferenza Stato-Regioni, visto che si tratta di una problematica comune a tutti i nostri territori regionali. Un fronte comune delle Regioni, associazioni di categoria e parti sociali, per chiedere al Governo interventi in tempi rapidi e utili a fronteggiare questo Far West al quale occorre mettere un freno in tempi rapidissimi e mettere in fuori gioco le multinazionali che considerano l’Italia un territorio da conquistare, spremere ed abbandonare».