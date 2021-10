Castelplanio, schianto fra tre mezzi sulla S.S.76: ci sono 3 feriti. Code e traffico deviato

CASTELPLANIO – È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 17,30 di oggi, lungo la superstrada S.S. 76, all’altezza di Castelplanio. Tre i veicoli coinvolti: una autovettura e due autocarri, uno dei quali è un furgone. Lo scontro è avvenuto nella corsia in direzione Ancona.

Per cause ancora in fase di accertamento i mezzi si sono scontrati, e nell’impatto tre persone sono rimaste ferite e intrappolate nelle lamiere, tanto che sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Disagi alla viabilità con lunghe code: il transito veicolare è stato deviato sulla strada provinciale, con uscita a Castelplanio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Fabriano per i rilievi di rito, mentre per soccorrere i feriti si è alzata in volo anche l’eliambulanza, atterrata nei pressi dello stabilimento della Loccioni. I tre feriti, tutti codici rossi, sono stati trasferiti all’ospedale regionale di Torrette per politraumi. In eliambulanza una donna di 72 anni di Senigallia.