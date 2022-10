Jesi, l’amministrazione rivede il progetto di piazza Federico II

La giunta guidata dal sindaco Fiordelmondo ha richiesto al progettista una variante in riduzione per effettuare alcuni approfondimenti

JESI – Una “variante in riduzione” rispetto al vecchio progetto di piazza Federico II. È quanto ha stabilito la giunta guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo bloccando alcune lavorazioni previste di fronte al Duomo e approvate dai predecessori. «Ciò – si spiega – al fine di consentire opportuni e successivi approfondimenti in merito ad alcune lavorazioni ancora non eseguite per la migliore integrazione nel contesto della Piazza dal punto di vista architettonico e funzionale».

In particolare, l’amministrazione ha deciso di stralciare “l’impianto di illuminazione delle formelle interessate dall’allestimento multimediale con la relativa fornitura e posa in opera dei faretti e dei cavi all’interno dei cavidotti e dei pozzetti realizzati, la posa in opera dei dissuasori in pietra forniti a pie’ d’opera, la fornitura e posa in opera dei percorsi per ipovedenti”.

«Le lavorazioni non ancora eseguite da stralciare – specifica il Comune – non pregiudicano la funzionalità delle opere realizzate. Per quanto riguarda i percorsi per ipovedenti l’Amministrazione ritiene di non procedere con la relativa installazione in attesa degli approfondimenti richiesti per una migliore integrazione. Si procederà invece al completamento dell’impianto di alimentazione elettrica delle torrette a scomparsa». Il cantiere è sospeso dallo scorso giugno proprio per definire questi aspetti.

La proposta di variante verrà redatta entro e non oltre 15 giorni dalla formalizzazione dell’incarico al progettista.