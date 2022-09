Jesi, l’amministrazione istituisce i parcheggi rosa e chiede un contributo al governo

Il Comune intende riservare 36 stalli di sosta gratuiti per le donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni. Ecco le aree

JESI – Trentasei stalli destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni. Il Comune istituisce i parcheggi rosa e cerca di intercettare risorse governative per poterli realizzare. L’obiettivo è quello di promuovere «misure volte a facilitare la mobilità delle persone con limitata o impedita capacità motoria attraverso provvedimenti di disciplina della circolazione, con particolare riferimento al sistema della sosta in ambiti tariffati o ad elevata pressione di sosta».

L’investimento complessivo ammonta a circa 18 mila euro e la giunta ha dato mandato al sindaco Lorenzo Fiordelmondo di presentare la domanda di contributo secondo le modalità previste dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. L’idea è quella di realizzare un Contrassegno Identificativo Temporaneo denominato Permesso Rosa quale unico titolo comprovante l’autorizzazione a poter usufruire dei parcheggi rosa. L’utilizzo dei parcheggi sarà pertanto subordinato all’esposizione di un apposito tagliando rilasciato dall’area Servizi al Cittadino presentando un’istanza debitamente compilata su apposita modulistica.

La durata massima della sosta sarà di 3 ore continuative (180 minuti), da dimostrare con l’inserimento dell’ora di inizio dello stazionamento del veicolo su apposito disco orario. Il Permesso Rosa non esenta dal pagamento della tariffa di sosta disposta per lo stazionamento del veicolo sugli stalli di sosta a pagamento. Naturalmente, il progetto è subordinato all’accoglimento, da parte del governo, della richiesta di contributo.

Queste le aree individuate e i parcheggi rosa previsti:

Viale Cavallotti (zona giardini pubblici) n. 2

Via Grecia n. 2

Corso Matteotti n. 2

Parcheggio Zannoni n. 2

Viale della Vittoria n. 4

Piazzale delle Conce n. 4

Via Mura Occidentali n. 2

Via Mura Orientali n. 1

Parcheggio dell’ex Appannaggio n. 2

Via del Molino (nei pressi piscina comunale) n. 2

Largo Gran Mercato (nei pressi ambulatorio pediatra) n. 2

Via Cesare Battisti (in prossimità ambulatorio pediatra) n. 1

Via Puccini (nei pressi ambulatorio pediatra) n. 1

Via San Francesco (Parcheggio intersezione Viale Verdi) n. 2

Via Guerri n. 2

Via F. Coppi n. 1

Via San Giuseppe (nei pressi della Biblioteca dei ragazzi) n. 1

Via Ancona (nei pressi delle farmacia) n. 1

Borgo Minonna n. 1

Largo S. Allende n. 1