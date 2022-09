Jesi, l’amministrazione incontra genitori e insegnanti della scuola Martiri della Libertà

JESI – Un incontro con genitori, insegnanti e dirigenza scolastica della Martiri della Libertà per fare il punto sul cantiere e indicarne le tempistiche. È quanto ha organizzato l’assessora ai lavori pubblici, Valeria Melappioni in collaborazione con l’assessora alle politiche giovanili Emanuela Marguccio e il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. L’appuntamento è per sabato 10 settembre, alle ore 11, in sala consiliare. Sarà presente anche la consigliera Lorena Santarelli, responsabile di plesso.

«Uno dei principi cardine di questa amministrazione è la condivisione – spiega l’assessora Melappioni -. Intendiamo lavorare in maniera più aperta possibile e confrontarci con i diretti interessati, vale a dire i rappresentanti dei genitori, gli insegnanti e il dirigente, per illustrare lo stato dell’arte della riqualificazione. Lo consideriamo un passaggio dovuto. I protagonisti della Martiri della Libertà devono conoscere la situazione, senza la necessità di dover ipotizzare. Daremo tutte le informazioni possibili, coadiuvati dalla struttura tecnica. Il contatto diretto è fondamentale, anche per restituire la complessità di ciò che si sta facendo. Spiegheremo pertanto quali sono gli interventi da fare e come intendiamo muoverci nelle prossime settimane».

La scuola Martiri della Libertà è chiusa da anni a seguito di imprevisti derivanti dall’impossibilità di portare a termine i lavori da parte delle ditte appaltatrici. Gli uffici tecnici hanno dovuto fronteggiare ostacoli, anche di natura legale, oltre al periodo pandemico, per poter riprendere possesso della struttura e assegnare di nuovo il cantiere. Entro l’anno, salvo imprevisti, il cantiere dovrebbe essere ultimato.