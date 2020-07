AMBARABÀ 2020, riparte il 22° Festival di Teatro Ragazzi e di Figura

JESI – Riparte dalle piazze e dai cortili di 12 comuni della provincia di Ancona la programmazione di teatro ragazzi interrotta nei mesi del lock-down. È un segnale forte di vicinanza ai bambini, alle famiglie, e agli artisti che vivono di teatro, quello lanciato dagli enti locali uniti dal cartellone di “Ambarabà”, il festival di Teatro Ragazzi e di Figura che giunge questa estate alla 22esima edizione, con 12 comuni in rete, 3 in più rispetto all’edizione 2019. La rassegna è firmata nella direzione artistica e organizzativa da ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, e dal 7 luglio al 13 agosto porterà 30 spettacoli sotto le stelle di Arcevia, Corinaldo, Jesi, Maiolati Spontini, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, Ostra, Senigallia, Serra De’ Conti, Staffolo, Trecastelli. Sostengono il festival i Comuni, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Marche-Servizio beni e attività culturali, Cms Consorzio Marche Spettacolo, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Assitej Italia, Teatro alla Panna.

AMBARABÀ 2020

«Eccoci di nuovo dal vivo! Non vedevamo l’ora di ritrovarvi- è il messaggio dell’ATGTP al pubblico di Ambarabà – è stato un periodo difficile per tutti noi e in particolare per la comunità dei nostri bambini che ha sofferto per l’isolamento dagli affetti più cari e per l’impossibilità di vivere esperienze con gli altri. Crediamo che la magia del teatro rappresenti oggi ancora più di prima un’insostituibile occasione per crescere e stare insieme. E a crederlo con noi ci sono 12 Comuni del nostro territorio che hanno dimostrato una forte motivazione a sostenere un progetto culturale dove l’infanzia sia l’indiscussa protagonista. Vi aspettiamo nei nostri accoglienti borghi per tante divertenti serate per tutta la famiglia!».

Il Festival inaugura martedì 7 luglio alle ore 21.30 a Corinaldo, in Piazza Il Terreno, con lo spettacolo “Bu Bu Settete! Fammi ridere che io non ho paura”, della compagnia ATGTP, e prosegue con un cartellone ricco di proposte, tra burattini, teatro d’attore e teatro di figura. Forte la presenza di compagnie marchigiane.

In programma, spettacoli per divertirsi e anche, a volte, per emozionarsi insieme, come nel caso di “Mattia e il nonno” (15 luglio, Senigallia, Cortile Pascoli), migliore spettacolo dell’anno all’Eolo Awards 2020, l’Oscar italiano del Teatro ragazzi, un lavoro delicato che si lega in maniera inattesa al periodo attuale: al centro della drammaturgia è infatti il tema del distacco da una generazione, quella dei nonni, che è stata purtroppo tanto colpita dall’emergenza sanitaria dei nostri giorni.

Novità dell’edizione 2020 sarà l’Onda Parata a Jesi, il 28 e il 29 luglio, due spettacoli “covid free” ubicati nei cortili di Jesi (uno nel quartiere San Giuseppe e l’altro in zona Salvator Allende) in cui gli spettatori sono invitati a restare a casa e ad affacciarsi dal balcone o dalle finestre perché sarà il teatro a giungere direttamente… da loro! Un furgone arriva, i personaggi escono con un susseguirsi di gag e costruiscono lo spettacolo grazie al coinvolgimento degli spettatori alle finestre. Protagonisti delle due serate sono gli attori di “Onda Pirata”, il progetto di resilienza culturale e artistica dell’ATGTP nato dall’emergenza Covid-19 che ha dato vita ad una web tv dove ogni settimana artisti e collaboratori dell’associazione propongo contenuti originali per bambini e ragazzi. A differenza degli altri spettacoli di “Ambarabà”, con ingresso a pagamento, entrambi gli appuntamenti di “Onda Parata” sono gratuiti; chi vuole può sostenere l’attività di Onda Pirata sul web attraverso la piattaforma internazionale Patreon che permette ai creativi di tutto il mondo di essere supportati dalla comunità di persone che seguono e credono nei loro progetti (info su www.ondapirata.it).

Importante è la presenza nel festival Ambarabà della città di Senigallia, in vari spazi all’aperto, con i 7 spettacoli inseriti nel cartellone di “Baracche e burattini… in cortile”, in collaborazione con la compagnia Teatro alla Panna. In programma, “Voglio la luna!” di Atgtp con Fabio Spadoni per la regia di Simone Guerro (8 luglio), “Mattia e il nonno” di Factory – Compagnia Transadriatica dal racconto di Roberto Piumini, con Ippolito Chiarello, adattamento e regia Tonio De Nitto (15 luglio), “Il mondo di Oscar” di Atgtp, con Silvano Fiordelmondo (17, 18, 27, 28, 29 luglio), “Musi lunghi e nervi tesi” di Atgtp di e con Enrico Marconi e Candida Ventura (22 luglio), “Il folletto mangiasoldi” della compagnia Fratelli di Taglia (5 agosto), e “Cappuccetto Rosso” con i burattinai del Teatro alla Panna, Luca Paci e Roberto Primavera (12 agosto).

“Ambarabà” sarà inoltre: a Corinaldo con “Bu Bu Settete! Fammi ridere che io non ho paura” con Silvano Fiordelmondo e Simone Guerro in una produzione Atgp (7 luglio), “Le avventure di Pulcino” di Atgtp con Lucia Palozzi (21 luglio), e “Cappuccetto, una fiaba a colori” di Lagrù Ragazzi con Oberdan Cesanelli e Lorenzo Palmieri (11 agosto); a Monteroberto con lo spettacolo di burattini tradizionali emiliani “Il grande trionfo di Fagiolino” del Teatro Del Drago (9 luglio) e con “Chiamatemi Pig Gi!” con Candida Ventura in una produzione Atgtp (23 luglio); a Ostra con “Scuola di magia” di Andrea Calabretta, regia di Emanuela La Torre per una produzione Teatro Verde (10 luglio), e con “Voglio la luna!” di Atgtp con Fabio Spadoni; a Serra De’ Conti con “Chiamatemi Pig Gi!” di Atgtp (13 luglio); a Montemarciano con “Hansel e Gretel” di Atgtp e Teatro alla Panna con attori, burattini, muppets e maschere (14 luglio); a Montecarotto con “Il segreto del bosco” di Micro Teatro Terra Marique testo e regia di Claudio Massimo Paternò (20 luglio) e con “Le avventure di Pulcino” di Atgtp (10 agosto); a Trecastelli con “Cavoli a merenda” di Atgtp e Teatro alla Panna (26 luglio, alla Pista Polivalente di Brugnetto), “Albero” spettacolo sulla mitologia del’albero a cura di Cerchio Tondo (2 agosto, in Piazza Leopardi a Castel Colonna), con “Iban il terribile” concerto con strumenti riciclati a cura di Riciclato Circo Musicale (in via Aldo Moro a Monterado, il 9 agosto); a Staffolo con lo spettacolo di burattini in baracca “Torsolo” di Atgtp e Il Laborincolo; a Montemarciano con “Storie con le gambe per orecchie in partenza” di e con Lucia Palozzi, produzione Atgtp (4 agosto); a Moie di Maiolati Spontini con “Valentina vuole” della compagnia Progetto G.G. (6 agosto); ad Arcevia con lo spettacolo di circo e magia “Mago per Svago. Pop corn edition” de L’Abile teatro (13 agosto).

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

Posto unico € 5.00 – bambini sotto i 3 anni € 0.50. Prenotazione consigliata al 334 1684688 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a partire da lunedì 06 luglio per tutti gli spettacoli in programma. Biglietti in vendita dalle 19.00 c/o luogo degli spettacoli.

PROMOZIONE PER I RAGAZZI: vieni a 2 spettacoli e avrai in omaggio l’ingresso ad uno spettacolo a scelta tra quelli in calendario.

INFO: www.atgtp.it – info@atgtp.it – tel 0731 56590 – cell. 334 1684688

Il programma del 22^ Festival Ambarabà

“Onda Parata” a Jesi

MARTEDÌ 28 LUGLIO ore 21.30 luogo in via di definizione

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO ore 21.30 luogo in via di definizione

RESTA A CASA… ARRIVA IL TEATRO!

Interventi spettacolari da assistere direttamente dai balconi, finestre e cortili

Un furgone si apre, i personaggi escono con un susseguirsi di gag e il coinvolgimento del pubblico dalle finestre, costruiranno insieme uno spettacolo!

saranno presenti gli attori di Onda Pirata -> www.ondapirata.it

“Baracche e Burattini… in Cortile!!!” a Senigallia

In collaborazione con Teatro alla Panna

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO ore 21.30 – Cortile Scuola Pascoli

VOGLIO LA LUNA! / ATGTP

Le poetiche avventure di Fabio e una magica Luna!

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO ore 21.30 – Piazza Garibaldi

MATTIA E IL NONNO / FACTORY – COMPAGNIA TRANSADRIATICA

evento speciale dai 5 anni – Premio Eolo Award 2020 Miglior spettacolo dell’anno

Dal romanzo di Roberto Piumini, una narrazione che ci accompagna mano nella mano in compagnia del piccolo Mattia e di suo nonno insegnandoci che le persone che abbiamo amato non scompariranno mai.

GIOVEDÌ 17 e VENERDÌ 18 LUGLIO ore 21.30 – Auditorium Chiesa dei Cancelli

IL MONDO DI OSCAR / ATGTP

Giocattoli di latta animati sulla magica pista di un circo in miniatura.

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO ore 21.30 – Cortile Scuola Pascoli

MUSI LUNGHI E NERVI TESI / ATGTP

Dalla filastrocca al teatro per uno spettacolo pieno di ironia e divertenti gag.

27/28/29 LUGLIO da LUNEDÌ a MERCOLEDÌ ore 21.30 – Auditorium Chiesa dei Cancelli

IL MONDO DI OSCAR / ATGTP

Giocattoli di latta animati sulla magica pista di un circo in miniatura.

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO ore 21.30 – Cortile Scuola Pascoli

IL FOLLETTO MANGIASOGNI / FRATELLI DI TAGLIA

Una fiaba moderna, che con allegria affronta una delle paure dei bambini.

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO ore 21.30 – Cortile Scuola Pascoli

CAPPUCCETTO ROSSO / ATGTP – TEATRO ALLA PANNA

Due burattinai, due Cappuccetto e due Lupi… La storia come non l’avete mai sentita!!!

“Ambarabà”

a Arcevia, Corinaldo, Maiolati Spontini, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, Ostra, Serra De’ Conti, Staffolo, Trecastelli

MARTEDÌ 7 LUGLIO ore 21.30

CORINALDO, Piazza Il Terreno

BU BU SETTETE! Fammi ridere che io non ho paura / ATGTP

Teatro d’attore e di figura per sconfiggere le paure!

GIOVEDÌ 9 LUGLIO ore 21.30

MONTE ROBERTO, Parco Pubblico

IL GRANDE TRIONFO DI FAGIOLINO / TEATRO DEL DRAGO

Spettacolo di burattini tradizionali della famiglia Monticelli.

VENERDÌ 10 LUGLIO ore 21.30

OSTRA

SCUOLA DI MAGIA / TEATRO VERDE

Due maghetti pasticcioni in un’incredibile avventura, tra mostri, incantesimi, atmosfere magiche e canzoni divertenti.

LUNEDÌ 13 LUGLIO ore 21.30

SERRA DE’ CONTI, Piazza Gramsci

CHIAMATEMI PIG GI! / ATGTP

Un giovane Re alla ricerca della libertà con attrice, pupazzi e oggetti.

MARTEDÌ 14 LUGLIO ore 21.30

MONTEMARCIANO

HANSEL E GRETEL / ATGTP – TEATRO ALLA PANNA

La famosa fiaba rivisitata con attori, pupazzi e interazioni con il pubblico.

LUNEDÌ 20 LUGLIO ore 21.30

MONTECAROTTO, Piazza Latieri

IL SEGRETO DEL BOSCO / MICRO TEATRO TERRA MARIQUE

Pupazzi animati per raccontare l’amicizia tra una civetta e un pipistrello.

MARTEDÌ 21 LUGLIO ore 21.30

CORINALDO, Piazza Il Terreno

LE AVVENTURE DI PULCINO / ATGTP

Un tenero pupazzo di stoffa in cerca della sua mamma.

GIOVEDÌ 23 LUGLIO ore 21.30

MONTE ROBERTO, Parco Pubblico

CHIAMATEMI PIG GI! / ATGTP

Un giovane Re alla ricerca della libertà con attrice, pupazzi e oggetti.

DOMENICA 26 LUGLIO ore 21.30

BRUGNETTO DI TRECASTELLI, Pista Polivalente

CAVOLI A MERENDA / ATGTP – TEATRO ALLA PANNA

Le avventure del burattino Ugo tra gag e battute per divertire il pubblico di tutte le età.

GIOVEDÌ 30 LUGLIO ore 21.30

STAFFOLO, Piazza G. Leopardi

TORSOLO / ATGTP – IL LABORINCOLO

Un bravissimo burattinaio e i suoi pupazzi per un divertente spettacolo per tutta la famiglia!

VENERDÌ 31 LUGLIO ore 21.30

OSTRA

VOGLIO LA LUNA! / ATGTP

Le poetiche avventure di Fabio e una magica Luna!

DOMENICA 2 AGOSTO ore 21.30

CASTEL COLONNA di TRECASTELLI, Piazza Leopardi

ALBERO / CERCHIO TONDO

Attore e burattini ci introducono nel magico mondo dell’Albero!

MARTEDÌ 4 AGOSTO ore 21.30

MONTEMARCIANO

STORIE CON LE GAMBE PER ORECCHIE IN PARTENZA / ATGTP

Incontro dolce, intimo e divertente con la magia delle storie.

GIOVEDÌ 6 AGOSTO ore 21.30

MOIE DI MAIOLATI SPONTINI, Piazza Santa Maria

VALENTINA VUOLE / PROGETTO G.G.

Piccola narrazione con attrici e pupazzi.

DOMENICA 9 AGOSTO ore 21.30

MONTERADO di TRECASTELLI, Via A. Moro

IBAN IL TERRIBILE / RICICLATO CIRCO MUSICALE

Concerto con strumenti riciclati.

LUNEDÌ 10 AGOSTO ore 21.30

MONTECAROTTO, Piazza Latieri

LE AVVENTURE DI PULCINO / ATGTP

Un tenero pupazzo di stoffa in cerca della sua mamma.

MARTEDÌ 11 AGOSTO ore 21.30

CORINALDO, Piazza Il Terreno

CAPPUCCETTO, UNA FIABA A COLORI / LAGRÙ RAGAZZI

Attore, oggetti e pupazzi per colorare Cappuccetto di Giallo, Verde e Bianco.

GIOVEDÌ 13 AGOSTO ore 21.30

ARCEVIA, Chiostro San Francesco

MAGO PER SVAGO. Pop Corn Edition / L’ABILE TEATRO

Spettacolo di circo e magia muto…Tutt’altro che silenzioso!