Amazon a Jesi, il sindaco Bacci: «Due mesi per salvarne l’arrivo»

JESI – C’è tempo fino a luglio per “salvare” lo sbarco di Amazon alla Coppetella. «Ma dovrà cambiare l’atteggiamento di Interporto, se restano gli attuali amministratori è difficile si vada avanti. Occorre dimostrare che c’è interesse vero che la cosa si concretizzi». Lo ha detto ieri, 22 aprile, in Consiglio, il sindaco Massimo Bacci.

Il sindaco Massimo Bacci

Lo spunto lo ha fornito la trattazione di una pratica che aveva per oggetto l’autorizzazione alla sdemanializzazione e cessione di un tratto di strada comunale, con successiva acquisizione di un’area destinata a nuova viabilità pubblica, in zona Interporto.

Ha spiegato il sindaco: «L’accordo fra Amazon e Scannel, ovvero lo sviluppatore che ne avrebbe dovuto realizzare il progetto, è scaduto. Per luglio prossimo Amazon deve decidere se procedere o meno ad un investimento per una struttura della tipologia di quella che aveva in animo di realizzare a Jesi. Da ciò che mi risulta, l’area della Coppetella resta fra quelle in considerazione. Ma certo, dopo quanto accaduto in questi due anni, fa capire la situazione. Se Amazon non dovesse più arrivare, dovrà essere fatto un discorso forte su ciò che è avvenuto e sulle responsabilità, su cui io ho un’idea chiara. Abbiamo due mesi in cui fare di tutto per cercare di concretizzare la cosa».