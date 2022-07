Amazon a Jesi, vertice in Comune con Scannel e Interporto

JESI – Vertice in Comune per riprendere il filo del discorso Amazon, presente insieme al sindaco Lorenzo Fiordelmondo e al consiglio di amministrazione di Interporto Marche – il presidente Massimo Stronati, Roberta Fileni e Gilberto Gasparoni – il consigliere delegato di Scannel International, sviluppatore del progetto, Nick Deeks, giunto da Londra.

Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e Nick Deeks di Scannel

Fiordelmondo parla di «incontro estremamente proficuo, dove ho registrato da parte di tutti i soggetti grande impegno e volontà per raggiungere questo importantissimo traguardo».

Assicura il primo cittadino: «L’Amministrazione comunale fornirà tutto il supporto tecnico e politico, sia per completare l’istruttoria con l’approvazione della variante urbanistica, sia per favorire la stipula del contratto che darà il via ai lavori di insediamento di Amazon. Da parte degli uffici tecnici ho trovato grande disponibilità e supporto nell’approfondire i vari aspetti urbanistici, con i vertici di Interporto Marche i contatti sono pressoché quotidiani, nel rappresentante di Scannel International ho notato profonda attenzione ai vari aspetti e pieno apprezzamento per come si sta lavorando affinché la questione sia perfettamente allineata ed equilibrata. Dunque piena fiducia sul percorso intrapreso su cui vigilerò quotidianamente».

Da Piazza Indipendenza si garantisce la «comune volontà di procedere speditamente affinché si raggiungano tutte le condizioni utili alla sottoscrizione del contratto tra Interporto Marche e Scannnell per la realizzazione del polo logistico Amazon».

Massimo Stronati, presidente di Interporto Marche, dichiara a riguardo: «Sono soddisfatto dell’incontro. In particolare, ho chiesto all’amministratore delegato di Scannnell certezze e massima chiarezza sui tempi e sulle modalità operative visto il ruolo di primaria importanza dell’operazione per l’intero territorio e in particolare per il comune di Jesi. Questa fase precontrattuale, dunque, deve concretizzarsi quanto prima a beneficio di tutti».