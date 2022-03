Amazon a Jesi, Fiordelmondo: «Gestire i rischi». I Riformisti: «Sì senza distinguo»

JESI – Dice la sua la politica cittadina, dopo lo sblocco dell’iter che condurrà alla costruzione di un maxi hub Amazon alla Coppetella.

Lorenzo Fiordelmondo, candidato sindaco del centrosinistra

Per il candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Fiordelmondo: «Amazon è un’opportunità che Jesi deve saper non solo cogliere ma organizzare in una logica di sistema territoriale. Purtroppo, e ancora una volta, si ha l’impressione di una circostanza dettata dall’occasionalità, con una città informata solo a giochi fatti. Nessuna decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, la quale si limita a raccogliere ciò che altri hanno deciso. Mai la parvenza di una visione di sistema, di un disegno ampio e concreto che coinvolga enti, cittadini e cittadine. Gli unici momenti di informazione sul tema sono stati organizzati solo grazie alle istanze avanzate dall’opposizione, che ha più volte incalzato il Consiglio comunale. Ora dobbiamo creare le migliori condizioni per una città che sappia organizzare l’opportunità e gestire gli eventuali rischi, in una cabina di regia territoriale».

L’iniziativa dei Riformisti Jesi al Circolo

Amazon, la posizione dei Riformisti Jesi

Dal campo opposto alle prossime amministrative, i Riformisti Jesi intervengono: «Ci teniamo a fare una chiosa su il sì ministeriale all’Hub Amazon a Jesi. Non possiamo che esserne felici e in tal senso appoggeremo tutti i passaggi amministrativi comunali e provinciali necessari affinché si concluda l’iter burocratico. Lasciateci dire che leggiamo divertiti le parole di alcuni politici locali che per timore di dirsi contrari fanno lunghi giri di parole pieni di “sì ma” e di distinguo. Ma la casa dei riformisti è grande, se avete cambiato idea noi ne siamo felici. Non abbiamo timore di affermare il nostro appoggio senza distinguo. L’opportunità di avere sul territorio migliaia di posti di lavoro (incluso l’indotto e con effetti positivi sull’economia generale che favorirà anche i piccoli commercianti locali) capita raramente, ed ogni problematica puntuale può essere affrontata e risolta con pragmatismo. Amazon investe milioni in un Hub di grandi dimensioni per restare a lungo in virtù di un piano strategico che l’azienda non è solita fare superficialmente. Tutto può poi succedere, ma chi afferma il contrario lo fa in modo strumentale dato che non vi è alcun caso simile al mondo».

Ricordano inoltre i Riformisti Jesi l’iniziativa al Circolo Cittadino di venerdì scorso, relatori il professor Flavio Corradini già rettore dell’Università di Camerino, Jessica Amicucci responsabile percorsi formativi per l’Università Politecnica delle Marche, Cristiano Montesi presidente Cna industria Ancona e Marco Cardinaletti esperto di politiche comunitarie. «Parte un tavolo di confronto tra università, associazioni imprenditoriali e territorio per parlare di lavoro, sviluppo e welfare. Emerse le prime idee cardine che porteremo in campagna elettorale: la costruzione di un ITS che formi i ragazzi diplomati tecnici in meccanica avanzata e informatica in collaborazione con le università scientifiche delle Marche; puntare sul welfare e sui nidi e materne di distretto industriale; ripensare un nuovo incubatore di imprenditorialità sempre in partnership con le università ma anche con nuova finanza».