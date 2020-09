Amazon all’Interporto di Jesi, l’opposizione pretende delucidazioni. Coltorti: «Accordo raggiunto?»

JESI – «È vero che Amazon realizzerà un centro logistico all’Interporto? Qual è stato l’esito dell’incontro fra il colosso dell’e-commerce e le istituzioni? Quali i termini dell’eventuale accordo sottoscritto?». A porre tali quesiti è Francesco Coltorti, consigliere comunale di Jesi in Comune. In occasione del prossimo consiglio comunale, venerdì 25 settembre, l’amministrazione sarà chiamata a rispondere.

Un grande centro logistico all’Interporto. È quanto vorrebbe realizzare Amazon. Si ipotizzano un migliaio di posti di lavoro diretti, e altrettanti a livello di indotto. L’obiettivo, salvo imprevisti, è concretizzare il progetto entro il 2022. Oltre cinquanta gli ettari a disposizione. La scelta logistica è legata vicinanza della ferrovia, nonché di porto e aeroporto.

«Vorremmo sapere come sta procedendo l’iter – commenta il consigliere Coltorti -. Questa è un’operazione potenzialmente molto grande, dal notevole impatto, che coinvolge il Comune e la regione. Crediamo sia importante saperne di più. Ad esempio, è prevista ulteriore cementificazione? Pensiamo sia doveroso specificare come ci si sta muovendo. Sappiamo bene che potrebbero esservi ricadute occupazionali interessanti, seppur da monitorare. Ad ogni modo, a prescindere dalle prospettive concrete, che andranno affrontate in un secondo momento, vorremmo capire quali azioni sono state poste in essere fino ad oggi dalle amministrazioni coinvolte».