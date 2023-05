FABRIANO – Sono 667 le famiglie a cui sono stati erogati i fondi per il ristoro delle zone alluvionate dopo i drammatici eventi che hanno colpito le Marche nel settembre del 2022. Velocità nell’erogazione dei contributi, attenzione ai bisogni reali e trasparenza nella rendicontazione sono state le caratteristiche distintive del progetto Fo.R.Z.A. (Fondazioni per il Ristoro delle Zone Alluvionate) promosso dall’Acri, l’Associazione delle Casse di Risparmio e delle Fondazioni di origine bancaria, che a fine settembre 2022 ha deciso di devolvere 1,5 milioni di euro in favore delle famiglie colpite dall’alluvione nel territorio marchigiano. L’individuazione è avvenuta dopo una precisa mappatura delle famiglie danneggiate direttamente all’interno della propria abitazione collocata al piano terra in cui fossero domiciliate e/o residenti nella notte tra il 15/16 settembre. di questo progetto.

Il progetto

L’81,2% dell’intero intervento pari 1.219.000 euro è stato erogato entro l’8 dicembre 2022, in meno di un mese dall’avvio del progetto. La parte restante pari al 18,8% è stata bonificata nei primi mesi di quest’anno, a causa di successive verifiche e approfondimenti sulle situazioni dichiarate dai nuclei familiari. Il progetto è stato elaborato e supervisionato da un Comitato Operativo che, nominato dalla Consulta delle Fondazioni e Casse di Risparmio Marchigiane, è costituito dalle 4 Fondazioni: Carifac di Fabriano, Carifano, CariJesi e Pesaro. Il Comitato Operativo ha individuato, sulla base dell’esperienza maturata nel 2014, Fondazione Caritas Senigallia quale soggetto realizzatore del progetto Fo.R.Z.A. in coordinamento con le Caritas delle Diocesi i cui Comuni rientrano nell’area nord della regione Marche (Caritas di Fabriano-Matelica, Caritas di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola e la Caritas di Gubbio). I beneficiari sono distribuiti nei comuni di: Barbara, Cagli, Cantiano, Cerreto d’Esi, Corinaldo, Fabriano, Frontone, Ostra, Ostra Vetere, Pergola, Sassoferrato, Senigallia, Serra De Conti, Serra Sant’Abbondio e Trecastelli. «Il ruolo della Fondazione Caritas Senigallia è stato fondamentale per il coordinamento, l’assistenza e la cura della popolazione colpita dal drammatico evento non solo nella fase dell’emergenza ma anche successivamente», concludono dal Comitato Operativo.