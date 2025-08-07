Alluvione 2022, giunta Fabriano approva due progetti di manutenzione straordinaria

FABRIANO – La Giunta comunale di Fabriano ha approvato altri due distinti interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità comunale in località San Donato e Grotte, danneggiata dagli eventi meteorologici del settembre 2022. I progetti prevedono un investimento complessivo di circa 125mila euro, suddivisi tra i diversi cantieri in programma, rispettivamente 80mila euro per San Donato e 45mila euro per frazione Grotte. Nel tratto stradale di San Donato si interverrà per migliorare il deflusso dell’acqua piovana e sistemare completamente la sede stradale. Sono previsti lavori sulla cunetta laterale, la posa di nuove tubazioni per lo scolo dell’acqua, la sistemazione del fondo stradale e il rifacimento completo dell’asfalto. Nella frazione di Grotte, l’intervento riguarderà il consolidamento della scarpata che costeggia la strada, la pulizia dell’area, la sistemazione delle cunette per la raccolta dell’acqua piovana, la sostituzione del guardrail e il rifacimento dell’asfalto. Tutto ciò per garantire maggiore sicurezza e stabilità alla viabilità.

Lavori a San Donato di Fabriano

Le dichiarazioni

«Con questi due nuovi interventi – dichiara il Sindaco Daniela Ghergo – proseguiamo nel piano di messa in sicurezza delle frazioni colpite dall’alluvione del 2022, con azioni concrete e mirate che rispondono alle esigenze specifiche dei territori. San Donato e Grotte rappresentano un nuovo passo avanti in un percorso più ampio, che punta alla tutela della sicurezza degli abitanti e alla stabilità del nostro territorio».

Per l’assessore alla Rigenerazione Urbana Lorenzo Vergnetta «dopo il primo intervento su Argignano ora si interviene su altre due frazioni, con progetti calibrati sulle criticità riscontrate. Il lavoro procede secondo una programmazione definita, che tiene conto della necessità di agire con tempestività ma anche con attenzione tecnica, soprattutto nei territori più esposti», conclude.