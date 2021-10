Allerta meteo a Jesi, giovedì 7 ottobre da bollino arancione. Scuole chiuse

JESI – «Precipitazioni diffuse con cumulate medie areali moderate. Puntualmente le cumulate potranno risultare molto elevate». È quanto prevede la Protezione civile per la giornata di domani, 7 ottobre, a partire dalle prime ore dell’alba. Informativa inoltrata dal Comune, che annuncia la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in via precauzionale. «Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile – si legge nel bollettino d’allerta veicolato attraverso i social – ha diffuso un’allerta meteo per l’intera giornata di domani con livello di criticità “arancione” che interessa anche il nostro territorio. Previste precipitazioni diffuse, anche con forti temporali, e raffiche di vento fino a burrasca. Il Centro Operativo Comunale è già allertato, si raccomanda alla popolazione massima attenzione, specialmente se si è alla guida di veicoli in prossimità di sottopassi o strade di campagna». La Protezione civile ha diramato anche un’allerta idraulica e idrogeologica.

«Fin dalle prime ore della giornata di domani – rimarca sempre il Comune – saranno monitorati i sottopassi di Via Adeodato Pieralisi (dietro la Goldengas) e di Via Latini con disposizione di immediata chiusura in caso di pioggia insistente. Si raccomandano i cittadini di non lasciare veicoli in prossimità di alberi e, in caso di forte vento, di non camminare e non sostare sotto cornicioni o alberature.Il personale di JesiServizi sarà impegnato fin dalle prime ore della mattinata di domani ad aprire i tombini delle strade per garantire un miglior deflusso delle acque, qualora la pioggia fosse di particolare intensità. A tal fine si raccomanda pedoni e ciclisti di prestare attenzione. La corsia D parcheggio Mercantini resterà chiusa per precauzione».