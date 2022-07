Un supermercato innovativo, in cui fare la spesa, rilassarsi nell’area verde limitrofa e concedersi una partita di Padel. A Sanluri, un’oretta di auto da Cagliari, la direzione di Coop Sardegna ha pensato bene di unire l’utile al dilettevole, introducendo tre campi, due doppi e uno singolo, sul tetto dell’edificio. L’azienda scelta per tradurre in realtà questo ambizioso e panoramico progetto è stata la Paddle Corporation di Mattia e Andrea Rossetti.

Simone Perra, direttore generale Coop Sardegna

«L’idea nasce dall’esigenza di creare una struttura multifunzionale – spiega Simone Perra, direttore generale di Coop Sardegna -. A Sanluri mancavano campi da padel, oltre a una bella area verde e a un bistrot. Li abbiamo pertanto abbinati per dare una risposta agli appassionati e, in generale, ai cittadini della zona. Si è investito molto sui materiali del terreno di gioco e dei vetri così da poter ospitare tornei di livello, che ci auguriamo possano diventare un appuntamento fisso per questo territorio».

«Ci siamo affidati a un’azienda specializzata del settore, leader nella costruzione di campi da Padel – sottolinea Giuseppe Porceddu, titolare di StivSport Cagliari -. Il risultato è molto bello e siamo soddisfatti di quanto realizzato»

Paddle Corporation, azienda leader nella realizzazione di campi da padel dal design moderno, è stata una delle prime imprese italiane a credere in questo sport, investendo fortemente in ricerca e puntando su soluzioni all’avanguardia in termini di prestazioni e di sicurezza. In breve è divenuta un punto di riferimento nazionale e internazionale. Serietà, competenza e puntualità nella consegna dei lavori sono i punti di forza.