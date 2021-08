Jesi, allarme maltempo: soccorse due persone imprigionate negli scantinati

I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Gallodoro per soccorrere due persone imprigionate negli scantinati allagati. A Monsano si è aperta una voragine sulla strada

JESI – Allarme maltempo in Vallesina. L’ondata di forti piogge e raffiche di vento previste nell’allerta meteo emesso dalla Protezione civile – che addirittura poneva la zona di Jesi in fascia gialla come livello di criticità – sta mostrando i suoi effetti. Poco fa, verso le 17, l’allarme è scattato in via Gallodoro ai civici 68 e 70/A: al centralino del 115 è arrivata la duplice richiesta di soccorso per due persone rimaste imprigionate nei rispettivi scantinati dove si erano registrate infiltrazioni d’acqua.

Con ogni probabilità, i due proprietari erano scesi per liberare gli scantinati dall’acqua piovana entrata che però, nel giro di pochi minuti, ha completamente allagato le cantine imprigionando le due persone, che non riuscivano più a uscire.

Stanno intervenendo le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Jesi. In ausilio, anche i mezzi e gli uomini dal comando di Ancona e le squadre boschive di Fabriano. L’intervento è ancora in corso, con grande apprensione soprattutto per le persone coinvolte.

Sempre a causa del maltempo, a Monsano in via Cassolo, si è aperta una profonda voragine sulla sede stradale. Stanno intervenendo gli uomini della protezione civile comunale di Monsano. Si raccomanda massima attenzione ai mezzi in transito. Al momento non si registrano feriti.



(notizia in aggiornamento)