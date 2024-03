Alimenti scaduti dal 2021 e diverse irregolarità: multa da 10mila euro ad un’attività commerciale a Jesi

Con l’impiego del cane Kara, sono state monitorate le aree più sensibili della città ed in particolare: piazzale Partigiani, via Imbriani, Orti Pace, via Setificio, piazzale San Savino

JESI – Nella giornata di ieri, 5 marzo, nella fascia oraria pomeridiana, personale volanti del Commissariato di Jesi unitamente alle unità cinofile antidroga della Questura di Ancona ed a personale della polizia municipale jesina, coordinate dal commissario Paolo Arena, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Obiettivo: prevenire i reati in materia di stupefacenti e contro l’incolumità pubblica specie in corrispondenza dei luoghi di maggior concentramento di persone.

Con l’impiego del cane Kara, sono state attentamente monitorate e setacciate le aree più sensibili della città ed in particolare: piazzale Partigiani, via Imbriani, Orti Pace, via Setificio, via Granita, quartiere San Giuseppe, via Garibaldi, Piazzale San Savino. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo con perquisizioni e controlli in esercizi commerciali. Questo il bilancio: 88 persone identificate, 5 persone positive ai controlli, 35 veicoli controllati. Due le perquisizioni per gli stupefacenti risultate positive. Sette sono stati i negozi visionati, uno di questi sanzionato. Gli illeciti amministrativi rilevati si sono conclusi con sanzioni pari a 10mila euro.

Controlli negozi e attività

In una di queste attività commerciali si segnalava la mancanza del cartello di divieto di fumo, la presenza di prodotti alimentari e bevande esposti senza alcuna indicazione del prezzo, la presenza di merce scaduta di validità nel 2021 sottoposta a sequestro amministrativo nonché di prodotti stranieri privi di etichettatura in italiano. Si rilevava, anche, il mancato rispetto dell’orario esposto, la mancata autorizzazione dell’insegna e per il distributore di bevande. Si procedeva pertanto alla formalizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare di 10mila euro.

La perquisizione



Altro caso. Si è proceduto alla segnalazione a carico di un jesino 46enne per uso personale di sostanze stupefacenti. Lo stesso, parcheggiato con la sua autovettura in via Ancona, a seguito di controllo degli agenti della volante veniva sorpreso con un bicchiere in plastica con all’interno un pezzo di sostanza stupefacente color avorio verosimilmente del tipo eroina. Il narcotest, confermava che si trattava di eroina del peso complessivo di 0,36 grammi. Si procedeva alla contestazione immediata, al sequestro amministrativo dello stupefacente, al ritiro immediato della patente di guida ed alla segnalazione all’Autorità amministrativa. per uso personale stupefacente.