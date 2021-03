Alex Polita: «Sono positivo al Covid-19, ma cerchiamo di organizzare l’inizio della stagione»

JESI- Come Ibrahimovic e Tamberi, anche il campione jesino di motociclismo Alex Polita affida ai social la notizia di essere positivo al Covid-19. Una scoperta casuale, durante dei test per una prova sportiva, ma che hanno rivelato una realtà difficile per lui e la sua famiglia. Oltre al campione infatti, anche la mamma e il papà sono positivi. Fortunatamente, Polita deve combattere solo con la solitudine della quarantena, non ha sintomi.

È lui stesso a raccontare quanto gli sta accadendo, attraverso la sua pagina Facebook, portando a conoscenza amici e sostenitori della situazione. Ma da campione, quale è, certamente non si arrende.

«Dentro un’altra mia settimana – scrive Alex Polita – sono ormai 14 giorni di isolamento. Lunghi, pensierosi. E sono ancora positivo. Sono stato “fortunato” comunque nel beccarmi questo virus, non ho avuto sintomi, né tanto meno complicazioni o problematiche. Solo la solitudine. Ho sperimentato anche questa situazione. Il dover restare soli in una stanza, con tutte le difficoltà che ne derivano. Le giornate sono lunghe – racconta ancora – nonostante le videochiamate con mia figlia, gli amici, gli affetti. Il mondo va avanti danzando tra tutti i suoi problemi». Un po’ di social, notizie, film e serie tv per ingannare il tempo sospeso che «passa a rilento».

E in questo isolamento forzato, dove Polita necessariamente si è trasferito dai suoi per preservare la moglie e la figlia, ogni cosa è complicata, anche andare a prendere un bicchiere d’acqua. «Mia mamma si è “negativizzata” da poco – aggiunge – mio babbo gironzola con l’ossigeno, mia sorella (Alessia, ndr) nemmeno il virus la vuole! Fortunatamente, aggiungerei per questa volta. In qualche modo cerchiamo di organizzare l’inizio della stagione con il team con Jens, ma tutto slitta da una settimana all’altra, visto che di negativizzarmi non se ne parla. Ma cominceremo anche noi. Ricominceremo, perché ho capito una cosa: nonostante tutto sembri difficile e le giornate buie, alla fine torna sempre a splendere il sole. Sempre. Quindi – conclude – teniamo botta, passa anche questa per forza. Torneranno giorni migliori!». Il messaggio di Alex Polita ha suscitato numerose reazioni e commenti di incitamento e solidarietà.