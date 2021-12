Jesi, alberi sulla sede stradale: chiusa via Montegranale

JESI – Forti raffiche di vento hanno sferzato la Vallesina nella giornata di oggi e in particolare si sono registrati disagi a Jesi in via Montegranale, a Santa Maria Nuova e a Serra San Quirico. Le problematiche hanno interessato rami pericolanti, alberi piegati o abbattuti sulle strade a costituire pericolo per gli automobilisti. In via Montegranale, nella zona Minonna, un grosso albero è caduto in mezzo alla carreggiata impedendo alle auto di passare mentre un secondo si è pericolosamente piegato alle spalle della chiesetta rurale di via Montegranale. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Jesi insieme alla Polizia locale. E’ stato necessario chiudere la strada per almeno un’ora, per consentire alle squadre di segare il grosso tronco che ostruiva la carreggiata e mettere in sicurezza la strada. Anche l’albero piegato è stato tagliato, in quanto secco e a rischio di spezzarsi. Altri interventi per rami pericolanti anche a Serra San Quirico e Santa Maria Nuova. Non si sono comunque registrati danni alle persone.