Al Paradise di Monsano torna il Motorshow Vallesina

Appuntamento con i motori negli ampi spazi del playcenter marchigiano, in collaborazione con l'autoscuola Esina. Drift, freestyle, tuning, radini e sfilate di moda, drink e food

MONSANO – È ora di iniziare a scaldare i motori. Torna il Motorshow Vallesina al Paradise di Monsano. Segnate le date in agenda: 11, 12 e 13 settembre. Un weekend all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento. Dopo il successo dell’edizione 2019, il playcenter marchigiano – grazie alla collaborazione dell’Autoscuola Esina, di Maurizio Paolinelli – ripropone l’evento motoristico che richiama tantissime persone. La location si è confermata infatti strategica per la riuscita dello spettacolo, grazie alla posizione, agli spazi disponibili e ai servizi offerti, volti a soddisfare tutti i visitatori e i loro accompagnatori.

Tre giorni dedicati ai motori, con esibizioni e test per passeggeri. E non solo. In programma:

Area Drift: esibizione di piloti stuntman su auto e moto

Area 4×4: show di fuoristrada (in collaborazione con Autofficina Morganti)

Moto Freestyle acrobatico: con Leonardo Fini e James Trincucci

Autocross: gara ufficiale UISP

Raduni: Auto Tuning, Moto Harley Davidson con test drive gratuito (by Route 76 Jesi) / Ducati (by Club Ducati Marche), Auto Alfa Romeo (by Alfa Picchio)

Area espositiva partner concessionari e negozi auto/moto



Il Motorshow Vallesina 2019

Ad arricchire il cartellone, la diretta dj-set Live Radio Studio (sabato sera), e il concorso “Un volto per fotomodella” (domenica pomeriggio). Il pubblico potrà provare l’esperienza “Drift” e “4×4 offroad” a fianco dei piloti. A disposizione aree drink&food esterne ed interne, in aggiunta ai servizi del locale, che rimarrà sempre operativo.

Per saperne di più: https://www.paradise-monsano.com/grandi-eventi/motorshow-vallesina/.