Africa Unite fermati da motivi di salute, alla Sagra dell’Uva di Cupramontana, Forelock sul palco

CUPRAMONTANA – Lo show degli Africa Unite previsto per questa sera alla Sagra dell’Uva di Cupramontana (AN) è annullato per motivi di salute, ma sul palco salirà un altro artista noto nel mondo del raggae. Alle ore 23 inizierà, in piazza Cavour il concerto di Forelock .

Forelock

Forelock è uno degli esponenti di punta della scena urban europea, durante i suoi frequenti viaggi in Jamaica impara il patwa e a padroneggiare lo stile dancehall e reggae. Questa sua evoluzione lo porta a incidere due dischi prodotti da Paolo Baldini per La Tempesta e a calcare i palchi dei migliori festival e club europei e non sollo. Continua la sua collaborazione con Arawak nel disco del 2018 “To the foundation”: un viaggio alla ricerca e alla scoperta delle loro fondamenta, ovvero le loro origini personali e la musica reggae. Nel disco sono presenti collaborazioni con artisti giamaicani: Luciano, Micah Shemaiah e Juba Lion.

L’85esima Sagra dell’Uva è ufficialmente iniziata ieri sera con la tradizionale cerimonia di inaugurazione con il la musica del Corpo Bandistico “N. Bonanni”, la poesia dialettale dedicata alla Sagra a firma di Giuseppe Galeazzi e interpretata da Alessandro Luzzi, il brindisi del Presidente della Fondazione Sagra dell’Uva Cupramontana Enrico Giampieri con il pubblico e i fuochi d’artificio: poi serata danzante con l’Orchestra Simona Quaranta. Hanno contribuito alla miglior riuscita del brindisi i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Alberghiero “Varnelli” di Cingoli. A se

Prima di Forelock alle ore 21 di oggi, sullo stesso palco, ci sarà il concerto di Riserva Moac, mentre per le vie del centro sarà in scena l’allegria del gruppo folk “La Martinicchia” con stornellatori e cantastorie delle Marche. Riserva Moac è una band senza frontiere dove suoni, parole e ritmi del mondo danno origine al loro caratteristico e personale sound che spazia dalla World Music, al Balkan, all’Irish, alla Patchanka. Alle ore 19.30 apriranno, nel centro, gli undici stand enogastronomici.

Il biglietto per partecipare oggi alla Sagra è di 13,00 € (concerti inclusi), per domani il ticket è allo stesso prezzo, mentre domenica sarà di 8,00 €.

I biglietti si possono acquistare sul circuito CiaoTickets o direttamente in loco nei quattro ingressi siti al Viale della Vittoria, in Via Bovio, Via Roma e Via Matteotti. Per agevolare l’arrivo sono predisposte: la zona sosta dei pullman in Viale A. De Gasperi (piazzale Mattatoio Comunale); la zona sosta dedicata ai diversamente abili nel parcheggio in Viale della Vittoria; area camper lungo la Sp11, nello specifico a 500mt dal centro, a ridosso del parco Colle Elisa.

La Sagra continuerà fino a domenica 2 ottobre con i concerti di Willi Peyote in programma domani alle ore 23 e Cristina D’Avena domenica alle ore 18.30.

Questo il programma di domani sabato 1° Ottobre

Ore 12.00 Apertura stand gastronomici nel centro; Ore 15.30 Sfilata Gruppo culturale “Massaccio” con partenza da Via Marianna Ferranti; Ore 16.00 Palio della pigiatura in via Cavour; Esibizione Gruppo Culturale “Massaccio” in Via Cavour

Ore 20.00 Apertura Fonti del Verdicchio nel centro ed esibizione del giocoliere Alessio Burini (novità); Ore 21.00 Concerto di Cecco e Cipo in Piazza Cavour ed esibizione del Gruppo Folk “La Raganella” per le vie del centro; Ore 23.00 Willie Peyote in concerto in piazza Cavour.

Willie Peyote, pseudonimo di Guglielmo Bruno, nasce a Torino nel 1985 da padre torinese di Barriera e madre biellese ed è considerato una delle figure più interessanti e innovative della scena Indie italiana contemporanea. Il suo nome d’arte unisce Wile E. Coyote con il peyote, pianta allucinogena proveniente dall’ America settentrionale. Willie è un riferimento al suo vero nome, Guglielmo. Il 2022 è l’anno del disco “PORNOSTALGIA”, pubblicato da Virgin Records/Universal Music Italia.

Cecco e Cipo, quattro album all’attivo e numerosi concerti in tutta la penisola, conquistano l’attenzione della stampa e del grande pubblico grazie a una cliccatissima audizione a X Factor 8, che conta oggi oltre 6milioni di visualizzazioni su YouTube. La loro peculiarità è l’arte del racconto, un gusto per lo storytelling cantato con ironia e irriverenza, tratti tipici di questo duo che, anche ad anni di distanza dall’esperienza televisiva di X Factor, continua ad affascinare un’ampia fanbase.

Per info e approfondimenti si può inviare messaggi nei canali social ufficiali: Facebook @sagradelluvacupramontana e Instagram @sagradelluvacupramontana

L’hastag ufficiale di questa edizione è #ottantacinquesto