Jesi, affluenza in calo per le elezioni amministrative. Oggi lo spoglio

JESI – Affluenza alle urne in calo per le elezioni comunali. 17.104 i votanti che si sono recati ai seggi nella giornata di ieri, fra le 7 e le 23, che equivalgono al 52.55% degli aventi diritto al voto (32.457). Un dato preoccupante che denota scarsa partecipazione. I cittadini erano infatti chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. In corsa, Marco Cercaci (Italexit, Popolo della Famiglia); Paola Cocola (Lavoro e Libertà); Lorenzo Fiordelmondo (Pd, Jesi in Comune, Repubblicani Europei, Jesi Respira, Con Senso Civico); Antonio Grassetti (Fratelli d’Italia); Matteo Marasca (Jesiamo, Patto per Jesi, Orizzonte Jesi, Riformisti per Jesi).

Nel 2017, l’affluenza alle urne era stata del 57.01% (18577 elettori), mentre nel 2012 si erano recati alle sezioni elettorali ben 25056 cittadini (64.05%), ma si votava in due giornate.

Lo spoglio è in programma oggi pomeriggio, a partire dalle ore 14.30. Sarà eletto sindaco chi riuscirà a ottenere il 50%+1 delle preferenze. Se nessuno raggiungerà tale soglia, si andrà al ballottaggio fra i due candidati sindaci più votati, che si svolgerà domenica 26 giugno, dalle 7 alle 23. La composizione del consiglio comunale, invece, si conoscerà già domani (o le due possibili varianti in caso di ballottaggio).

Non si è raggiunto il quorum invece sul referendum. Solo il 28% degli aventi diritto ha ritirato le schede per poter esprimere la propria preferenza.

AFFLUENZA ALLE URNE 12 GIUGNO 2022