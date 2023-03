Adolescenti, scuola e felicità: a Jesi un corso e lo spettacolo “E la Felicità, prof?”

JESI – Adolescenti disillusi ma non arresi, che chiedono agli adulti di crederci ancora. Ragazzi e ragazze in cerca di felicità, con le loro storie che parlano di amore, malattia, diversità, integrazione, violenza, anoressia, guerra: insomma, di vita.

Sono i protagonisti di “E la felicità prof?”, dello scrittore Giancarlo Visitilli, il prof di lettere che per Einaudi ha scritto un libro di successo con oltre 30000 copie vendute. Dal libro è nato lo spettacolo teatrale prodotto dai Teatri di Bari in collaborazione con I bambini di Truffaut, che andrà in scena martedì 7 marzo alle ore 21 al Teatro Pergolesi di Jesi, per la regia dello stesso Visitilli insieme a Riccardo Spagnulo, anche protagonista (alternandosi con l’attore Luigi D’Elia) nei panni di un professore di Lettere immerso nella quotidianità di un’immaginaria classe.

Lo spettacolo ha iniziato la sua tournée tra teatri e scuole nazionali, e arriva a Jesi all’interno del programma di “Libriincittà”, e nell’ambito della rassegna “Malati di niente” cui collaborano il Comune e il Teatro Giovani Teatro Pirata, per una riflessione intorno al tema della felicità, dedicata agli studenti, ai genitori e agli insegnanti.

“E la felicità prof?”, è viaggio dentro la scuola, che è un viaggio nella vita per interrogarsi e trovare le risposte nella relazione con gli altri. Nello spettacolo l’anno scolastico sta per iniziare e un professore di lettere si prepara ad affrontare l’ennesimo primo giorno di scuola di un anno che, però, si rivela diverso dagli altri. Cosa si è disposti a fare per essere felici, per essere sé stessi? Ripercorrendo primo e secondo quadrimestre, compaiono in carrellata tutte le storie dei ragazzi di una classe simbolica, adolescenti cresciuti troppo in fretta, buffi, ironici, che mostrano un senso di realtà sorprendente quando sono messi di fronte a problemi più grandi di loro.

La visione “E la felicità prof?” è collegata a un importante evento di formazione che avrà luogo nella stessa giornata, a partire dalle ore 16, a Palazzo Santoni di Jesi. Il corso “La scuola può insegnare ad essere felici?” è tenuto da Salvatore Guadagnuolo, formatore e operatore di teatrale, ed è curato dal Teatro Giovani Teatro Pirata e dalla Rete del Sollievo di Jesi. Si tratta di percorso che si pone sulla soglia tra il vedere teatro e il parlare di teatro, tra la scuola e la vita fuori dalla scuola, tra la relazione con gli studenti e la relazione dell’insegnante con sé stesso. Possono partecipare docenti, educatori e chiunque sia interessato, info al 0731.56590 – 334.1684688.

