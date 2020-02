Jesi, addio al “quartierino” per soli residenti di via Cordai

Cambiano i sensi di marcia in via Cordai. Niente più agevolazioni all'accesso per i residenti. La decisione a seguito delle lamentele da parte di molti utenti

JESI – Niente più limitazioni di transito in via Cordai, né autorizzazioni speciali per i residenti. L’amministrazione rivede la viabilità all’interno del quartiere Prato, nel cuore del rione a pochi passi dalla chiesa di San Sebastiano.

«A seguito di segnalazioni ricevute e di accertamenti effettuati anche con il supporto della Polizia Locale – spiega la giunta Bacci, è emerso che le suddette disposizioni precludono il transito anche ad utenti, non residenti, ma strettamente funzionali ai nuclei familiari residenti tipo parenti, personale medico, personale assistenziale ecc. procurando un notevole disservizio ai cittadini interessati nonché un difficile controllo da parte delle forze dell’ordine».

Ecco quindi le modifiche da apportare:

– Via Marconi tratto compreso tra Via Mazzoleni e via dei Cordai direzione di marcia Santa Maria Nuova – Jesi: mantenere il senso vietato (abrogando “eccetto residenti”)

– Via Fiume nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via dei Cordai direzione via dei Cordai: eliminare il divieto di transito; il transito, a senso unico come già previsto, viene pertanto consentito a tutti gli utenti

Via Cordai

L’accesso riservato ai soli residenti, soprattutto da via Marconi in via Cordai, era stato introdotto per evitare l’uso improprio dell’area come percorso alternativo più breve nonché per limitare l’utilizzo di tratti di vie a fondo cieco, riservandole ai soli residenti. In zona è presente anche un parco e la scuola Mazzini e il provvedimento era legato anche a questioni di sicurezza.