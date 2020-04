Addio a Marco Delpriori, lo piange il mondo della musica in Vallesina

JESI – Si è spento all’ospedale Carlo Urbani di Jesi vittima del Covid-19, contro il quale aveva combattuto nell’ultimo mese: Marco Delpriori, 56 anni, originario di Maiolati Spontini e residente da tempo a Jesi, era persona nota e apprezzata da molti sul lavoro – era autista di autobus sulle linee della Sacsa- e nella passione per la musica.

Maestro diplomato al conservatorio in contrabbasso, Marco Delpriori era direttore e responsabile del Coro della Parrocchia di San Massimiliano Kolbe. L’amore per la musica lo accomunava da sempre ai fratelli, Luca e Cristiano, e lo aveva trasmesso alle giovani figlie Cecilia, organista, e Claudia, violinista, che lascia insieme alla moglie Lucia.

Cordoglio in Vallesina, al quale si unisce anche quello di padre Armando Pierucci, originario di Maiolati Spontini a sua volta, per anni operante a Gerusalemme in seno alla Custodia di Terra Santa, fondatore e presidente della scuola di musica Magnificat di Gerusalemme con l’orchestra della quale Marco Delpriori aveva collaborato, suonando in diversi Paesi del mondo all’insegna della pace e del dialogo. «Vicini alla festa di San Marco, ricordiamo Marco Delpriori apostolo di pace attraverso la musica e martire del contagio. Condoglianze vivissime alla famiglia e alla sua orchestra» scrive padre Pierucci.